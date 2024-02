Hailey Bieber y Kendall Jenner se convierten en profesoras por un día en la universidad de Florida

No hay nada más poderoso y gratificante que aliarte con tu mejor amiga para seguir acumulando éxitos, tanto personales como profesionales. Kendall Jenner y Hailey Bieber saben muy bien de lo que hablamos, aunque sus marcas (la primera de tequila y la segunda de belleza) aún no han colaborado de forma oficial, sí que hemos visto a lo largo del tiempo el apoyo que se dan mutuamente consiguiendo alcanzar un gran renombre. Algo de lo que los estudiantes de la Chaplin School of Hospitality & Tourism Management de la Universidad Internacional de Florida han podido ser testigos de primera mano con una visita sorpresa.

De la mano del empresario David Grutman, que organiza interesantes ponencias para los alumnos, estas dos reconocidas figuras de la industria de la moda se han subido al estrado para relatar el camino que han trazado para llegar hasta la cima. Una cautivadora reflexión sobre cómo sus empresas, 818 y Rhode, respectivamente, han evolucionado en tiempo récord conosolidándose como un auténtico ejemplo digno de análisis. Una serie de clases a las que también se han sumado en anteriores ediciones celebridades como Victoria Beckham, Bad Bunny, Serena Williams... Y, como era de esperar, las invitadas también han triunfado con sus looks universitarios.

Para compartir sus conocimientos empresariales e historias de éxito profesionales con los estudiantes que alaban esta presencia que se ha hecho viral en redes, la que pertenece al clan Kardashian ha llevado un total look denim de lo más sencillo y acertado. Compuesto por una chaqueta en azul oscuro, camiseta básica de cuello redondo y pantalones de tiro alto y pernera recta, lo ha acompañado de un par de tacones en contraste. En cambio, la mujer de Justin Bieber ha optado por una estética más juvenil, e igualmente fácil de imitar. La hemos visto con un jersey tipo polo de rayas rojas y blancas, minifalda con pequeñas aberturas en los laterales (es una de las tendencias estrella de la temporada), mocasines de tacón cómodo y calcetines blancos, una combinación que ya se ha convertido en uno de sus sellos de identidad.

¿Así vestían cuando iba a clase durante su adolescencia y antes de protagonizar titulares diarios? Lo más seguro es que, al igual que ha evolucionado sus proyectos empresariales, sus armario también lo haya hecho. Razón por la que, a día de hoy están consideradas dos de las veinteañeras más influyentes del sector. ¿Con qué próximo lanzamiento nos sorprenderán? ¿Estrecharán por fin sus lazos profesionales? ¡Seguiremos informando!