Elsa Hosk sigue los pasos de Bella Hadid con una impactante confesión sobre sus adicciones

Megan Fox, Chrissy Teigen, Jennifer Lopez... Cada vez son más las celebrities que abogan por un estilo de vida saludable en todos los aspectos, lejos de la comida basura, el sedentarismo y, más recientemente, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Ahora son las modelos, protagonistas de una de las industrias más exigentes, quienes se están sincerando sobre las adicciones que sufrieron. Tan solo unas semanas después de que Bella Hadid contase su historia de superación, Elsa Hosk acudió a las redes sociales para dejar claro que no necesitamos alcohol para divertirnos.

Elsa Hosk habla sobre sus adicciones

El ángel de Victoria's Secret no tuvo reparo en sincerarse en sus historias de Instagram sobre sus problemas de adicciones: "Alcancé la sobriedad cuando tenía 20 años y tuve que reemplazar a toda la gente con la que estaba saliendo, bebiendo y consumiendo drogas, con una comunidad sobria. No fue algo que se me ocurrió por mi cuenta sino que atravesé un programa de 12 pasos y allí me dijeron que hiciera eso. Me mantuve firme, no hay forma de que hubiera permanecido sobria si hubiera seguido juntándome con mi antiguo grupo de amigos o, mejor dicho, compañeros de bebida", confesó la belleza sueca.

Los peligros del modelaje

Ha pasado más de una década desde entonces, pero el abuso del alcohol sigue estando presente entre las jóvenes aspirantes del mundo del modelaje. Elsa insistió en que, aunque ella comenzó su carrera a los 13 años, aconseja a las niñas que sueñan con entrar en la industria que esperen a cumplir los 18 años.

"No sabíamos lo que era el modelaje, que era una profesión real. (...) Sabiendo por lo que pasé, cuando me preguntan otras madres de hijas adolescentes, siempre les digo que si tienen lo necesario, la oportunidad siempre estará allí para ellas cuando sean mayores de edad. Hay que dejar que sean niñas para que no les importen las críticas de los demás sobre su imagen y sus cuerpos, porque es muy dañino en una edad tan joven y no lo sabes manejar", explicó.

Bella Hadid, otra 'top' que luchó contra el alcohol

No está sola en esta lucha. Recordemos que hace apenas tres semanas, otra de las modelos más cotizadas del momento, Bella Hadid, comunicaba a sus 'fans' que estaba celebrando sus 5 meses sobria, concidiendo además con la inauguración del restaurante Stanton Social Prime en el Caesars Palace de Las Vegas, donde presentó su marca de bebidas, Kin Euphorics, un proyecto de bienestar que arrasa entre las chicas que, al igual que ella, han escogido reducir o eliminar del todo su consumo de alcohol.

El camino de Bella hacia a la sobriedad también supuso dar un giro de 180 grados a su rutina diaria, desde sus hábitos alimenticios a sus ratos de ocio y, sobre todo, la cantidad de alcohol que estaba metiendo en su cuerpo. Asimismo, reveló a la revista estadounidense InStyle que llegó a cancelar su asistencia a algunos eventos porque no podía controlarse. Fue su médico quien le detalló, tras realizarle unos exámenes, los efectos secundarios que el alcohol estaba teniendo en su cerebro, como la ansiedad, el estrés o los pensamientos intrusivos.