Sabemos el día que veremos a Gigi Hadid debutar en su 'talent show' de moda en Netflix

Aunque la Semana de la Alta Costura de París esté dando mucho de qué hablar, la noticia más FASHION del día no se localiza en Francia, sino en la red. Y la protagonista es una de nuestras tops favoritas, Gigi Hadid. La hemos visto andar sobre la pasarela alrededor del mundo luciendo trajes de lujo y posando en las grandes vallas publicitarias en Times Square, ¡y ahora lo haremos sin movernos desde el sofá de nuestra casa! Sí, como lees. Hace exactamente un año que anunció a los cuatro vientos su nuevo e inesperado proyecto en televisión, y hace tan solo unas horas ha confirmado en las redes sociales cuándo hará su debut en la pequeña pantalla.

- En el último lookazo de Gigi Hadid hemos fichado... ¡cinco tendencias punteras!

Nos encantaría verla actuando en el cine, pero por ahora la modelo, que ha sido musa para leyendas de la actual industria de la moda como Tommy Hilfiger, Simon Porte Jacquemus y Virgil Abloh, se ha embarcado en el universo de los realitys, o más bien dicho, de los talent show. Después de dar luz verde a su marca de ropa, Guest in Residence con la que se ha colado en los armarios más exclusivos, prueba suerte con este divertido trabajo de la mano de uno de los expertos del sector, el periodista Tan France. Pero, ¿de qué se trata esta aventura? ¿Dejará todo lo relacionado con la moda?

- La hija de Gigi Hadid apunta maneras con su look de Nochevieja: un bolso de más de 3000 euros

Junto con el prestigioso experto, Gigi será presentadora y juez del programa Next in Fashion, en el que compiten diseñadores de moda emergentes de todo el mundo para conseguir un gran premio que les cambiará la vida y les abrirá las puertas al sector. Una exitosa producción emitida desde el año 2020 en la plataforma de Netflix, que, en temporadas anteriores, estaba dirigida por la conocida it girl británica Alexa Chung. Pero, en esta ocasión será la modelo quien pondrá voz y rostro a esta esperada edición. ¿Cuándo podremos encender la televisión y verla en acción en la nueva entrega?

- Gigi Hadid se suma a la fiebre del 'tweed' con una versión de lo más innovadora

Tenemos una buena noticia, porque no tendremos que esperar demasiado tiempo para ello. La hermana mayor de Bella Hadid ha sido quien ha compartido con todos sus seguidores la fecha estreno del estreno oficial: ¡el 3 de marzo! Así que no olvides apuntar esa noche en tu agenda para organizar un plan de amigas, manta y palomitas y disfrutar de la sesión de moda, diversión y estilazo que promete ser todo un éxito. ¿Será el inicio de Gigi en un nuevo sector de trabajo?