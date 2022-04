Simone Ashley habla de sus problemas de salud mental antes de 'Los Bridgerton'

El 2022 está siendo un año especial para Simone Ashley, que comienza a disfrutar de la fama internacional que Los Bridgerton le ha proporcionado: su segunda temporada acaba de hacer historia en Netflix, convirtiéndose en la serie de habla inglesa más vista de la plataforma. Ya habíamos conocido a la actriz antes gracias a su papel secundario en Sex Education, pero su participación en la ficción inspirada en las novelas de Julia Quinn, ha supuesto un antes y un después no solo en su carera, sino en su vida personal. La británica acaba de admitir que antes de interpretar a Kate Sharma, su personaje en Los Bridgerton, atravesó un momento muy complicado, en el que el vio cómo su salud mental se resentía tras una ruptura sentimental.

Así lo ha explicado durante su participación en Reign, un pódcast presentado por el periodista británico Josh Smith. Asegura que antes de obtener el papel protagonista en Los Bridgerton, no se cuidaba lo suficiente y le costaba aprender a quererse a sí misma. "De 2019 a 2020 pasé por una ruptura sentimental", ha contado la actriz de 27 años, admitiendo que le afectó más de lo que imaginaba. "Huía de mis propios sentimientos porque eran incómodos, posponía el momento de enfrentarme a ellos creando un muro". Y aunque su carácter es intrépido y valiente, como ella misma se define, en aquel momento le costaba demostrarlo: "Había algo en mi vida que realmente me golpeaba. No aceptaba el cambio, ni sabía cómo trabajar en mí misma y quererme".

El papel que cambió su vida

Cuando Simone Ashley recibió la llamada que confirmaba su participación en Los Bridgerton, se encontraba en el plató de La Sirenita, la nueva película musical de Disney, en la que tiene un "papel pequeño", contó la actriz. En aquel momento, consciente del peso que el personaje de Kate Sharma conllevaba, decidió hacer un esfuerzo por cambiar. "Creo que este papel logró cambiar algo. Entonces pensé: 'bueno, si no lo hago por mí, al menos tengo que hacerlo por mi trabajo'". Cuenta que no quería que nada le impidiera alcanzar sus sueños o ser buena en su trabajo, por eso se esforzó mucho.

Pero la intérprete no atribuye todo el mérito de la mejora de su salud mental al trabajo, también tiene claro que ella ha puesto de su parte. Explica que "sentarse a solas con sus pensamientos" le ha ayudado a comprenderse mejor, así como hacer ejercicio, comer saludable y beber mucha agua. "Este autocuidado me ayuda a salir de mi cabeza, a estar presente, a disfrutar de la vida fuera del trabajo. Estoy orgullosa de mi misma", concluye. "Pasé por un momento muy duro, pero ahora estoy aquí, y lo que la vida me depare puede ser bueno o malo, pero podré con ello".