¿Se ha despedido Alice Campello del rubio? Así es cómo le sienta este 'cambio de look'

Aunque ya sabemos que las celebrities son muy dadas a los cambios de look, ya sea por motivos profesionales o porque simplemente, se atreven a experimentar más que las demás, lo cierto es que en muchas ocasiones resulta muy difícil imaginárnoslas con un color o corte de pelo diferente al que lucen siempre. ¿Por ejemplo? Jennifer Aniston y su icónico cabello rubio, Emma Stone y su fiel apuesta por el pelirrojo o Jennifer Lopez y su larga melena. Pero no solo ocurre con estrellas de Hollywood, porque en el mundo influencer estas transformaciones radicales también se piensan demasiado antes de realizarse. Tanto, que hasta se practica primero con filtros en redes sociales o incluso con pelucas de varios tipos. Y esto es lo que ha hecho Alice Campello, revolucionando eso sí, a todos sus seguidores.

Tanto si te has asustado como si te has llevado una grata sorpresa al ver a la empresaria con un nuevo color de pelo, concretamente, un tono castaño muy favorecedor, déjanos decirte que tan solo se trata de una peluca, porque (al menos de momento), Alice Campello no se ha despedido del rubio al que nos tiene acostumbradas. La creadora de la firma de belleza Masqmai ha querido compartir y preguntar a sus fans con qué look la ven mejor y por lo que parece, el dorado gana por goleada, incluyendo la firme decisión de su madre, quien ha respondido con un rotundo "Noooo" a esta imaginaria y nueva cabellera.

"Probando. ¿Rubia o morena?" Así titulaba la publicación con la que parece testar nuevos looks de cara a la inminente primavera, porque aunque Alice empezara el año con un corte long bob con el que dejaba atrás su pelo largo, aún no ha llegado el momento de someterse a tanto cambio. Y es que además de probar con el moreno, estas últimas fotos supondrían que se habría hecho un flequillo tipo cortina que ahora no tiene. No sabemos si la mujer de Álvaro Morata dirá adios de verdad a su cabello rubio, pero lo que está claro es que esta peluca ha dado mucho de sí y hasta ha servido para entretener a sus hijos, quienes no han dudado en probársela.

