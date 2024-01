El truco de Alice Campello para hacer sofisticado un look con vaqueros rotos

Una de las cosas más divertidas de la moda es jugar con ella y crear looks diferentes, con nuestro sello personal. A veces basta con añadir un accesorio especial, con el que dar a un estilismo sencillo el toque necesario para causar un efecto wow. Otras veces solo hay que mezclar prendas de tendencia con diseños básicos. Pero quizá, el mayor reto es unir diseños, aparentemente opuestos, para dar con conjuntos cargados de estilo. Y eso es precisamente lo que ha hecho Alice Campello con su último look.

Aunque la italiana suele sorprendernos con sus looks de invitada, cuando comparte imágenes del día a día también es pura inspiración. Y si lo ha sido su nuevo corte de pelo, un long bob de lo más favorecedor que sienta bien a todo tipo de cabellos, también lo es su última elección de moda. Alice se ha decantado por unir, en un mismo look, dos prendas de tendencia que son opuestas.

Por un lado ha elegido un jersey de escote Bardot de color negro, un diseño que todas las expertas del sector tienen en su armario y se ha convertido en el diseño estrella de los últimos meses. Por otro, unos pantalones vaqueros rectos, de tiro más bien alto y con dos rotos en las piernas. Un modelo que tal vez esperábamos ver junto a una camiseta, una sudadera o un jersey oversize. Siguiendo esa fusión de opuestos, la empresaria de belleza ha elegido unas zapatillas de estética marcadamente deportiva y un bolso de Hermès, en concreto el famosísimo modelo Birkin.