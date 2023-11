Hailey Bieber hace viral su maquillaje fácil de fiesta inspirado en un cuento de hadas

"Llegó la reina de las tendencias con una nueva", comentan los fans de la modelo en su último vídeo viral: casi tres millones de visualizaciones en menos de doce horas. Y es que tras desatar la fiebre entorno a la manicura glaseada que puso de moda el pasado año y hacer lo mismo después con la estética strawberry girl, esta vez la fundadora de Rhode regresa con lo que ha calificado como su maquillaje favorito para estas fiestas. Y no, no esperes labios rojos ni un marcado delineado: este look se caracteriza por los tonos rosados y la naturalidad, dos factores en los que reside su éxito. ¿Su inspiración? El cuento de El Cascanueces.

"Cuando tenía 16 años interpreté al Hada de Azúcar en El Cascanueces... esta es mi versión para 2023 de aquel maquillaje", escribe la esposa de Justin Bieber en Tiktok, mostrando el resultado de este maquillaje en el que destaca una piel fresca e hidratada, y por supuesto, el color rosa tanto en pómulos como en ojos. En redes han bautizado este estilo como Sugar Plum Fairy Makeup, el nombre en inglés de este personaje inspirado en el ballet de Chaikovski.

Y aunque pueda parecer algo elaborado, lo cierto es que en este maquillaje resalta la sencillez con la que se consigue. De hecho, la de Arizona utiliza sus propios dedos para aplicar la mayoría de los productos, que son un total de cinco: colorete rosa -tanto para el rostro como para los ojos-, una sombra con shimmer, un toque de gloss de labios, perfilador y labial. No es necesaria la base de maquillaje, pues Hailey prescinde de ella para dar protagonismo a la piel: "Mi filosofía de belleza tiene mucho que ver con el 'menos es más'", contaba en una entrevista a FASHION. "Creo que la piel es lo primero: un sérum, una crema hidratante y un bálsamo de labios son esenciales en mi rutina de skincare".

Cómo recrear el maquillaje de Hailey Bieber paso a paso

¡Atenta al tutorial que la propia Hailey ha compartido!