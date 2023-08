Paula Echevarría posa espectacular con su bikini más sexy a escasos días de su 46 cumpleaños

Paula Echevarría ha vuelto a incendiar las redes con un posado espectacular en la piscina, luciendo un bikini de tiras de Calzedonia especialmente sexy. Lo ha hecho en el marco de sus vacaciones familiares en Marbella. La actriz ha demostrado una vez más que la constancia con la buena alimentación y el ejercicio dan buenos resultados. La intérprete se sometió hace unos días a un tratamiento no invasivo para combatir la flacidez en el abdomen. Un procedimiento ambulatorio tras el que el doctor le aseguró que podría ponerse bikini inmediatamente y que no se notaría nada. Ahora podemos comprobar que el médico de la asturiana no mentía. La natural de Candás ha presumido de una silueta de infarto.

Apenas quedan seis días para que Paula Echevarría celebre su 46 cumpleaños. Sin embargo, a juzgar por la luz que irradia en sus últimas publicaciones, cualquier día junto a su familia es en sí mismo ocasión de celebrar. Hace un par de días, la jurado de Got Talent demostraba, con un minivestido negro en el concierto de Carlos Rivera en Starlite, al que acudió con su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, que lucir unas piernas tonificadas es posible a cualquier edad si una es disciplinada con el ejercicio. Su entrenadora, la bailarina profesional Yasmina Sancayo, instructora oficial de Ballet Fit, el método fitness basado en los movimientos del ballet fundado por Gloria Morales, confirmó en una entrevista a ¡HOLA! que, efectivamente, Paula se toma muy en serio sus rutinas físicas.

La también empresaria ha presumido asimismo estos días en Marbella de su sempiterno bronceado, de unos brazos tonificados y de un abdomen de hierro. De la mano de Raquel López, CEO de Mamifit, que ayuda a Paula Echevarría a trabajar el suelo pélvico, sobre todo después del embarazo, te hemos contado en ¡HOLA! qué debes hacer para conseguir un vientre plano como el de la actriz.

Paula Echevarría es partidaria de seguir una alimentación consciente. Como buena asturiana, sabe disfrutar de la buena gastronomía y no se priva de ciertos placeres. Sin embargo, sabe encontrar el equilibrio entre disfrute y vida sana. Su último posado en bikini demuestra que su método es infalible.