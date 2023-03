Desde el Festival de Málaga, el maquillador de María Pedraza y Úrsula Corberó nos cuenta sus mejores trucos

La lista de celebrities que han lucido perfectas gracias a sus manos y su expertise es interminable: Úrsula Corberó, Aitana, Macarena García, María Pedraza o Penélope Cruz, son solo algunas de las que se han puesto en manos de Iván Gómez, el maquillador murciano que siempre está presente gracias a sus beauty looks en todo tipo de eventos y por supuesto, en las mejores alfombras rojas. ¿La última? La del Festival de cine de Málaga, donde se mueve como pez en el agua entre sombras de ojos, labiales y, claro está, estrellas de la gran pantalla. Por eso, aprovechando que estamos en medio del certamen cinematográfico y que la primavera (por fin) está al caer, en FASHION hemos querido hablar con él para que nos cuente cuáles son los mejores trucos de maquillaje, las próximas tendencias y por qué no, cómo prepara con las actrices sus estilismos antes de que pisen la red carpet.

¿Cómo maquillas a las celebrities cuando tienen que acudir a una alfombra roja? ¿Y para otro tipo de evento más relajado?

En general, el contexto del evento suele ser clave a la hora de elegir un look. Incluso también la relevancia de la persona dentro del mismo. Aunque la dedicación y el compromiso por mi parte siempre es total, la idea creativa suelo desarrollarla más en profundidad si hablamos de una alfombra roja importante para la actriz; ya sea la presentación de una película, una nominación a un premio o un evento que se sepa que tendrá repercusión. En estos casos, una vez se hace la prueba de ropa, compongo en una pizarra una serie de ideas e inspiraciones para intentar dar coherencia al look e integrarlo con la actriz, con propuestas que respeten la idea/concepto del estilista junto con las necesidades y gustos de la persona en particular.

Si son eventos de menor repercusión, el look solemos decidimos in situ o a lo sumo, el día anterior. Lo que siempre suele ser el punto de inicio es el estilismo.

¿Cuál es el maquillaje estrella de estrellas como Penélope Cruz, María Pedraza o Úrsula Corberó?

Los tonos neutros suelen gustar mucho y con una buena técnica y bien adaptados, conseguimos mejorar el aspecto, agrandar e incluso direccionar la mirada, manteniendo un aspecto de naturalidad. El delineado es otro de mis maquillajes clave y al que recurro mucho con casi todas mis clientas. Es algo sencillo, elegante y sosfisticado. Creo es la mejor manera de acertar con un maquillaje que combina con cualquier look y en cualquier evento.

El labio rojo intenso, granate o ahora, incluso la tendencia del negro, suele ser otro de mis infalibles. Glamouroso, sexy y favorecedor. La clave en este caso, es encontrar el subtono que más favorece: si eres rubia, opta por tonos cálidos que suelen encajar genial (rojos neutros /naranja); si eres más bien cetrina o morena, mejor tonos fríos (rojos burdeos).

¿Cuál es el proceso a la hora de maquillarlas?

A nivel técnico, los procesos pueden variar ya que hay muchos factores a tener en cuenta: el clima, el tipo de piel de la actriz, la hora del evento… Por ejemplo, si este es de día, me gusta trabajar con fluidos ligeros o tonos neutros. Controlo mucho las cantidades de producto ya que, para mí, es la clave que marca la diferencia. Es imprescindible trabajar teniendo presente a quién tienes delante y qué necesita a todos los niveles, física y emocionalmente. Porque si tienes la piel mixta hoy, probablemente también la tengas mañana, pero si hoy tienes un estado de ánimo, puede que tus apetencias mañana sean distintas y también es importante saber adaptarse a eso para conseguir un buen resultado y lo más importante, que la persona se vaya sintiéndose cómoda y segura.

¿Cuáles son las tendencias en maquillaje para esta temporada?

Desde hace unas temporadas, el maquillaje se ha convertido en una herramienta fundamental, no solo para vernos y sentirnos mejor, sino como código de lenguaje estético a través del cual nos expresamos también. El maquillaje en código arty es una realidad y esta primavera, las firmas apuestan por colores rojos intensos, tonos tierra profundos, tonalidades teja… en labios, ojos y mejillas. El código monocromático es una de las tendencias indiscutibles esta temporada y de las que más estoy disfrutando.

¿Cómo podemos aplicar esas tendencias según los diferentes tipos de rostro?

En primer lugar, me gusta inculcar a las clientas con las que trabajo que no hay nada que corregir. Esto es un error de base fundamental: el maquillaje no corrige ni transforma, el maquillaje ayuda, potencia, eleva… Por lo tanto, utilízalo a tu antojo. ¿Qué es lo que te gusta de ti? ¿El color de tus ojos? ¿Tus pómulos? ¿Las cejas? Pongamos el foco en eso y olvidémonos tanto de lo que no tenemos o no nos gusta.

Si tu rostro es redondo, utiliza las zonas de las sienes para hacer ahumados más grandes, para generar más profundidad en la mirada ya que tienes esa zona más amplia y eso es maravilloso; si tienes el rostro cuadradado (anguloso) y te apetece un toque más dulce, potencia tus mejillas con colores rosados y melocotón suave en la zona central del rostro a la altura de las pupilas. Si por el contrario, prefieres algo más intenso potenciando la estructura que ya tienes naturalmente, aplica el colorete debajo del hueso del pómulo.

¿Cuáles son las tendencias de maquillaje para invitadas de esta primavera?

Yo apostaría por delineados y maquillajes monocromáticos: es decir; un labial rojo acompañado de un delineado y colorete rojo. En general, cuando se trabaja con los mismos tonos, la propia armonía cromática favorece la belleza. Lo importante aquí es controlar las intensidades para equilibrar el conjunto. Es decir: si el delineado es muy potente, optar por una “boca mordida” o si por el contrario, el labial tiene mucho protagonismo, decantarnos por un delineado rojo más intenso casi negro y con un trazo más discreto.