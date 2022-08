'Kate Moss contour', la técnica viral de maquillaje para destacar los pómulos como la modelo británica

Parece que cada semana salen nuevas tendencias a la hora de maquillarse que se hacen virales y, aunque el contorneado facial a base de maquillaje se pusiera de moda gracias a Kim Kardashian, lo cierto es que, Kate Moss es quien lleva apostando por esta técnica desde hace largos años. Y por eso, ahora se ha hecho viral en redes sociales el Kate Moss contour, una nueva técnica con la que resaltar tus pómulos para que queden casi tan prominentes como los de la modelo inglesa.

Avisamos de que este proceso resulta un poco complicado y requiere de práctica, pero no hay nada que no se pueda hacer si lo intentas varias veces. Además, puedes seguir los trucos que la mayoría de las tiktokers enseñan en sus vídeos, donde es muy fácil fichar el paso a paso. ¿Lo bueno de esta técnica? Entre sus grandes ventajas está su versatilidad ya que el proceso para llevar a cabo esta técnica es el mismo para casi todos los tipos de rostro, así que no tendrás que volverte loca buscando el tutorial que se adapte a tus facciones. A continuación, descubre el paso a paso:

-Si te gusta maquillarte pero no tienes mucho tiempo, prueba el 'clean make-up' que arrasa

Así debes empezar

Una vez hayas aplicado tu base de maquillaje, lo que deberás hacer es utilizar el producto adecuado para remarcar tus pómulos. Por ejemplo, puedes recurrir a este de Fenty Beauty que lo hay en varios tonos y cuesta 25,99 euros. Es muy importante que elijas bien el color porque sino, el contraste quedará poco natural. Si utilizas un contorneador en polvo, (este de Tarte es waterproof y cuesta 44,99 euros) basta con que lo extiendas con los dedos, pero si al que recurres es en barra, lo mejor será que te sirvas de una brochita para expandir el producto.

-Los iluminadores con los que la reina Letizia potencia su bronceado

Así, tal y como explica la maquilladora Ali Martin en uno de sus vídeos de la red social, debes empezar por aplicar un poco de bronceador debajo del pómulo, (justo donde termina la sonrisa) e ir extendiéndolo con las yemas de los dedos hacia arriba para que cree un efecto de pómulo levantado.

Si es la primera vez que lo haces, te recomendamos que no pongas mucho producto para que no te veas demasiado rara. Siempre tendrás tiempo de poner más y marcar mejor el contorneado. Si quieres lograr de manera efectiva este Kate Moss contour, olvídate de poner el contorneador arriba o cerca de la oreja como solías hacer, porque lo que diferencia a esta técnica, es justo hacerlo debajo.

¿A quién debes seguir?

Además de a Ali Martin, si estás decidida a poner en práctica este tipo de arte, te recomendamos que sigas a algunas de las TikTokers qque ya lo han hecho. Eso sí, con mejor o peor resultado. Una de ellas, es Tara Anne Davy, a la que creemos que se le da bastante bien aunque parece que no todos los usuarios están de acuerdo. Te animamos a que pruebes y decidas si tú te ves bien o no, o si prefieres la técnica popularizada con anterioridad y consistente en hacer el contouring por encima de los pómulos.