Si te gusta maquillarte pero no tienes mucho tiempo, prueba el 'clean make-up' que arrasa

Tanto si ya formas parte de los más de 70 millones de usuarias que han visto (o intentado) la nueva tendencia beauty como si aún no sabes de qué se trata eso del clean make-up, te diremos que no es tan difícil como parece y que tan solo necesitas un poco de maña y los productos adecuados. ¿Lista para empezar?

Lo primero, por si eres del escaso grupo que aún no sabe de qué hablamos, te diremos que esta nueva tendencia en maquillaje apuesta por llevar la cara lavada y sin excesos. Pero claro, como todo, tiene truco. Porque aunque esta técnica se basa en la naturalidad, sí estarás llevando un poco de base, máscara de pestañas, iluminador y un gloss. Vamos, casi lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué cambia? Lo que lo diferencia de los demás maquillajes, es que debes elegir tonos acordes con tu piel y no sobrecargarla. Aquí te vamos a enseñar paso por paso cómo puedes hacerlo.

Elige un buen corrector y una base ligera

Aunque se trate de un maquillaje muy natural, vamos a querer borrar ttodas esas imperfecciones que tenemos en nuestro rostro. Disimular marcas, granitos y sobre todo, las ojeras es imprescindible para lucir una cara más radiante. Por eso, el primer paso para llevar a cabo esta técnica viral de maquillaje, necesitas tener un buen corrector y una base que sea del mismo tono que tu piel. Empieza aplicando el corrector tan solo en aquellas zonas que necesites tapar y también echa unas gotitas de producto en el surco de la ojera. Puedes utilizar tus dedos o una esponjita pera extenderlo, pero siempre a toquecitos.

Después, haz lo mismo con la base de maquillaje y, si lo prefieres, también es muy buena opción recurrir a las BB cream que además, hidratan tu piel. Uno de los mejores correctores que hemos probado, es el de Charlotte Tilbury Magic Away (31,99 euros), que viene con esponjita incorporada.

Pon color a tus mejillas

Una vez tenemos la cara casi sin imperfecciones, lo que vamos a buscar para conseguir este efecto de "cara lavada" es, dar un poco de rubor a nuestras mejillas. Para ello, utiliza un colorete en crema o líquido tal y como proponen todas las tiktokers y que sea de un tono rosado no muy fuerte. ¿Cómo aplicarlo? Olvídate de hacerlo directamente sobre tus pómulos porque según los vídeos virales, la mejor técnica para que quede un colorcillo sutil es poner el producto en el dorso de la mano (justo arriba de la muñeca), y de ahí colocar las manos debajo del pómulo para dejar marcada la zona. Tu aliado puede ser este bonito blush en barra de Ilia (37,99 euros).

Descata tus pestañas y rízalas

No hay nada que quede más bonito y favorezca más una mirada que unas pestañas largas y rizadas. Si tienes la suerte de tenerlas así, bastará con que apliques un poco de máscara y sino, te recomendamos que te recurras a un rizador primero. Para que quede natural, tendrás que aplicar una sutil capa porque lo que intentaremos es que no queden apelmazadas. ¿Un truquito? Después de aplicarte la máscara, puedes pasar un cepillito sobre las pestañas para que se abran y se despeguen. Y aunque el color por excelencia es el negro, también puedes utilizar un tono marrón para que sea aún más natural. Esta de Giorgio Armani Eccentrico cuesta 33,99 euros.

Ilumina el rostro

Este paso es opcional ya que si no te gusta tener un poco de brillo en la cara, puedes saltártelo. Pero si eres amante del iluminador, te enseñamos cómo hacer este paso: basta con que apliques un poco justo arriba de las mejillas para realzar los pómulos, debajo de las cejas, para levantar el parpado y en el lagrimal del ojo para abrir la mirada. Uno de los iluminadores que nos gustan es este de Clarins My summer drops por 20 euros.

Deja tus labios jugosos

Para terminar, da un poco de jugosidad a tus labios con un gloss. Puedes elegirlo en un tono rosado o simplemente que sea transparente. Tú eliges. No hace falta que apliques gran cantidad, con que consigas un efecto brillo, es suficiente. Te recomendamos probar Dior Addict Lip Maximizer (39,99 euros) porque además de bonito tiene un efecto voluminizador.