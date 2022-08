Cómo conseguir el efecto 'quemada por el sol' viral con colorete

Una de las cosas que más nos gusta del verano es el efecto que tiene el sol en nuestra piel. No sabemos qué tiene el bronceado dorado y un pelín rojizo en nuestras mejillas que hace que nos veamos mucho más guapas, pero, como ya sabes, hay que tener muchísimo cuidado con la exposición al sol. Si queremos evitar la aparición de manchas y otros signos de envejecimiento prematuro de la piel, o problemas más serios como el cáncer, no deberíamos tomar mucho el sol y, cuando lo hagamos, siempre debemos aplicarnos factor alto de protección solar. Entonces, ¿nos despedimos del look tan bonito que nos deja? No, el maquillaje siempre tiene la solución a esto. Si te gusta la piel bronceada con un toque rojo, el sunburned makeup es para ti.

El maquillaje con efecto 'quemada por el sol' es muy fácil de hacer, siempre y cuando des con el tono adecuado del producto. Si ya estás familiarizada con el sunkissed makeup, la técnica te va a sonar aunque no es exactamente la misma. Si quieres un 'beso del sol', los polvos bronceadores son los que se van a convertir en tus mejores aliados, pero, si buscas elevar el tono hacia el rojizo o rosado, es el momento de que te hagas con un buen colorete.

¿Cómo elegir el tono adecuado de colorete? Queremos que el efecto se note, pero de ahí al exceso hay solo un paso. Por eso escoger el color adecuado es clave. Si tienes la piel muy clara, vete a los tonos rosados pálidos o ciruela; para las pieles con un tono medio, lo mejor son los melocotón anaranjados; mientras que a las pieles más osucuras les favorecen los tonos intensos como el frambuesa. Una vez lo tengas, así lo tienes que aplicar.

Maquillaje con 'efecto quemada por el sol', paso a paso

Estamos hablando de un maquillaje con un acabado muy natural, por eso, la preparación previa es clave para conseguir el mejor efecto.

Comenzamos con nuestra rutina de belleza diaria, limpiando e hidratando nuestra piel. Aplicando después un protector solar y un primer antes de comenzar a maquillarnos.

Para la base, escogeremos una cobertura ligera. Podemos optar por una BB cream y siempre en el tono más parecido al de nuestra piel.

Comencemos con la magia. Cogemos el colorete, que puede ser en crema, polvos, en stick... como mejor se adapte a ti, y aplicamos en la zona conocida como 'antifaz', es decir, puente de la nariz y parte superior del pómulo. Podemos darle mayor o menor intensidad a nuestro gusto.

Y a partir de aquí, el resto del maquillaje depende de lo que quieras transmitir ese día. Si buscas un look natural, solo te hara falta una buena máscara de pestañas. En cambio, si hoy toca deslumbrar, puede que sea el momento de probar con esa nueva técnica de eyeliner que se ha puesto de moda.

Sin duda, una técnica ideal para los días y noches de verano que conseguimos tan solo con un producto. ¿Lo mejor? Que lo logras sin exponer a nuestra piel a todos los efectos nocivos que el sol puede tener.