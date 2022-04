Jennie Kim transforma su melena con un cambio de look radical

Con la llegada del buen tiempo, el color comienza a apoderarse de las tendencias del momento: a él se rinde el estilo 'New Bohemian' que no dejamos de ver en las tiendas últimamente, los vestidos midi de la temporada e incluso el calzado, que se aleja de las clásicas sandalias marrones o negras para innovar con nuevos tonos. Pero esta explosión de color también llega al mundo de la belleza, concretamemente al pelo, inaugurando la primavera con tonos de cabello mucho más vivos... ¡y arriesgados! Las celebrities, precursoras de las coloraciones de moda, nos han demostrado que no tienen miedo de arriesgar con cambios de looks diferentes. Y la última en tomar la decisión de darle un giro 180º a su melena ha sido la surcoreana Jennie Kim, confirmando lo que ya intuíamos: el pelirrojo se ha convertido en uno de los colores más demandados.

La cantante y musa de Chanel llevaba un tiempo alejada de las redes sociales, donde suele compartir contenido a menudo, especialmente de los looks que lleva a diario. Y tras casi un mes de ausencia, ¡ha vuelto a lo grande! "No me hables ni a mí ni a mi nuevo pelo", comentaba junto a unas imágenes en las que podemos verla posar con unas flores naranjas, muy similares al nuevo color de pelo que le acompaña. La sorpresa ha sido tal, que en menos de 24 horas su publicación ha alcanzado los casi nueve millones de 'me gusta' y miles de comentarios, destacando lo mucho que le favorece este tono y generando un rumor que tiene a sus fans en vilo: ¿supone este cambio de look el esperado regreso del grupo Blackpink?

Jennie Kim forma parte desde el 2016 de uno de los grupos de k-pop más influyentes, cuya fiebre logró que traspasase fronteras, convirtiéndolas en las primeras surcoreanas en actuar en el festival de Coachella. Y en Corea del Sur, cada vez que una banda reaparece con nueva música, es común que sus integrantes se sometan a un cambio de imagen, como un corte de pelo o un nuevo color. Aunque tampoco sería raro que la cantante haya tomado esta decisión por iniciativa propia: famosas como la modelo Kendall Jenner o la actriz de Euphoria, Sydney Sweeney, también se unieron a este tono anaranjado con matices dorados, capaz de dulcificar las facciones. Un color que tiene además otras ventajas.

Un tono que favorece tanto a rubias como a morenas

¡Y ellas mismas lo demuestran! Sydney pasó de su melena rubia a este pelirrojo aplicando un tinte rojizo directamente, como explicó su estilista, y en 20 minutos ya había logrado este particular color. Tanto Kendall como Jennie se han despedido de su cabello negro decolorándolo primero y tratándolo con el color después. Un tono que en los salones de belleza han llamado Strawberry blonde (recuerda a una mezcla del rojo de las fresas con el rubio) y que no requiere demasiado mantenimiento, ya que precisamente es cuando comienza a perder intensidad el momento en que se obtiene el color idóneo. Eso sí, una buena hidratación será imprescindible para un pelo bonito.