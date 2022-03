Scarlett Johansson revela los primeros detalles sobre su inesperado proyecto 'beauty'

Tras su exitoso papel en Viuda Negra, la producción de Marvel Studios que se estrenó en la plataforma Disney+ el pasado verano, Scartell Johansson ha dado un paso más allá siguiendo la estela empresarial de una de sus compañeras de Hollywood, Jennifer Aniston. ¿En qué han coindicido estas dos brillantes actrices que tanto nos ha gustado? En su faceta como emprendedoras y en su pasión por la industria de la belleza, un hecho muy especial que la neoyorquina ha querido dejar reflejado en su nuevo e inesperado proyecto que verá la luz el 1 de marzo.

- De icono de estilo 'royal' a experta en belleza: así es el nuevo proyecto 'eco' de Olympia de Grecia

Hace tan solo unas horas. la propia Scarlett ha compartido con sus fans esta buena noticia a partir de varias publicaciones en blanco y negro, sumándose así al boom de las celebridades que se lanzan a fundar su propia marca. La suya, bautizada como The Out, está destinada al cuidado consciente de la piel; y si pudieramos definirla con una sola palabra sería... ¡minimalista! Según han comentado, la idea de este bonito proyecto es "abrazar la sencillez", "encontrar la libertad en la dificultad" y "fomentar nuevos comienzos". Pero este camino que promete ser todo un éxito de ventas, ¡no lo ha iniciado sola!

- ¿Kate Moss y la protagonista de 'Los Bridgerton' trabajando juntas? Una pista: se trata de belleza

Su cofundadora -y ya amiga- es la empresaria de Brooklyn Kate Foster Lengyvel. Se conocieron hace aproximadamente dos años, conectaron a partir de la visión que tenían respecto a la cosmética... y de ahí a embarcarse en esta nueva etapa que, como tantos lanzamientos, se ha visto ralentizada por la pandemia. "Cuando Scarlett compartió su visión de un método para la piel fiable para el día a día, limpio, elevado y tan sencillo como ponerse su camiseta blanca favorita, me enganché", cuenta su socia a través de las redes sociales. No hay nada más especial que dedicarle tiempo de calidad a nuestro rostro todos las mañanas y noches con productos buenos y acordes a las necesidades que demanda en ese momento.

- Leni Klum revela el problema de su piel en su foto más natural

"He sido el rostro de varias marcas de lujo a lo largo de mi carrera y todas esas experiencias fueron realmente maravillosas. Creo que siempre sentí que estaba interpretando a un personaje en esas campañas, y a medida que evolucionaba, quería crear y representar una firma que fuera fiel a mí misma" explicó la intérprete en una entrevista a un medio estadounidense. Por eso The Out aboga por ese pensamiento de libertad, sencillez y sobre quererse a uno mismo, sin distinción de género o generación, así lo afirman sus publicaciones. Con este ejemplar paso hacia un futuro más sostenible, Scarlett se sube al carro de las mujeres que invierten fuera de su círculo seguro -como Hollywood-, igual que ha hecho Hailey Baldwin con Rhode, su esperada marca de skincare que muy pronto saldrá a la venta y ya acumula miles de seguidores.