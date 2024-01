Con el auge de laestética “coquette” este año, las diademas de tela son el accesorio perfecto para agregar un toque femenino a tu peinado, y no sólo eso, si no que también se han convertido en un accesorio versatil y fácil de llevar cuando se quiere elevar el look.

Las diademas, asociadas también a una estética preppy gracias a personajes como Blair Waldorf en “Gossip Girl”, regresan en tendencia en su versión más deportiva para crear una estética athleisure, femenina y muy a corde al regreso de la moda de los principios de los 2000s, donde estas diademas tuvieron también su auge. Por lo que se ha convertido en el accesorio favorito de influencers de moda, celebridades y el street style. Entre las favoritas de esta tendencia, la modelo Bella Hadid sabe complementar a la perfección su estilo athleisure con una diadema elástica negra -y unos imperdibles- lentes de sol.

Cómo agregar las diademas a tu look

Las diademas son el complemento perfecto para crear un look low-maintenance y arreglar tu cabello sin tener que estilizarlo en exceso para los días en que quieres un look más relajado o mantener tu cabellera fuera de la cara para hacer deporte. Mientras que gracias a su versatilidad, también puede convertirse en el toque femenino y “coquette” para terminar tu look, como lo ha hecho la actriz de “Euphoria” y “Anyone But You”, Sydney Sweeney, para accesorizar sus looks de Miu Miu, casa de moda de la que es embajadora.

Los mejores looks de street style con diademas

Ya sea que quieras unirte a la tendencia favoritas de las fashion girlies o simplemente quieres un accesorio que mantenga tu cabello arreglado mientras vas a pilates, una diadema o banda elástica de tela siempre será tu mejor opción. Te dejamos algunos looks de street style para que te inspires y te animes a llevarla.