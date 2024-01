Dua Lipa presume cambio radical, ¡ahora la veremos rubia!

New year, new me. Eso dijo la exitosa y muy joven cantante inglesa Dua Lipa, quien hace unas horas dio a conocer cómo la veremos en las próximas semanas, ya que dejó atrás su larga cabellera –generalmente en tonos oscuros– y dio paso a una espectacular versión en la que confirma que las rubias se divierten más.

Aunque no es la primera vez que la vemos con colores claros en el cabello, lo que más sorprendió de su publicación, la cual ya supera 2 millones 200 mil likes, es que sólo unas horas antes había mostrado su celebración de año nuevo, el cual recibió junto a su familia, en Jaipur y con un largo pelo rojo, muy sexy.

Así es el nuevo look de Dua Lipa

Aunque su belleza y sensualidad resaltan con cualquier estilo, rubio platinado y corte bob son las dos características de este radical cambio de la intérprete de ‘Levitating’, quien hizo esta modificación en su cabello por una emocionante razón, ya que esta fue la imagen elegida para dar vida a un nuevo personaje en la pantalla grande, dejando atrás su trabajo actoral como una de las muñecas de la exitosa película Barbie.

A partir de Febrero será cuando podamos ver a Dua Lipa con este aspecto, cuando junto a Henry Cavil, John Cena y Bryce Dallas Howard estrene la película Argylle, la cual es una original mezcla entre comedia, acción y thriller donde la nueva rubia se convertirá en una espectacular villana que nos regalará algunos momentos muy candentes con el más reciente Super Man.

Sobre su look, sin duda se ha convertido en algo muy viral y es que desde que lo compartió sus fans se han volcado en comentarios admirando su belleza, aunque muchos otros han destacado que, lo de ella, es el pelo oscuro, mencionando que las decoloraciones solo dañarán su salud capilar y algunos incluso han resaltado que la joven de 28 años guarda muchas similitudes con Khloé Kardashian, quien ya lleva un buen tiempo con un tono muy similar en su melena, aunque el corte ya no forma parte de su estilo.

