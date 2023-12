Estos hábitos de bienestar serán trending topic en 2024

Nuestra constante búsqueda por tener una mejor calidad de vida nos lleva a modificar hábitos para poder disfrutar más de nuestra salud. Un gran momento para llevar a cabo estos cambios es el inicio de un nuevo año, por lo que, desde días antes de este importante acontecimiento que se celebra prácticamente en todo el mundo, es bueno saber cuáles serán las tendencias para la nueva etapa, que significa 365 días para perseguir estar bien.

Estos son los temas sobre bienestar que serán tendencia en 2024

Mejor cuidado de la piel, ejercicios y deportes para combatir el estrés y pláticas profundas destacan en esta lista proporcionada por Pinterest Predicts, que es quizá una de las mejores maneras de medir las búsquedas de internet, con más de 480 millones de personas suscritas en la plataforma de ideas.

Cuidado personal, pero desde casa

Aunque es innegable que existe un boom en cuanto a skincare desde hace años y se ha vuelto casi una religión con muchas deidades, también sabemos que no es tan sostenible asistir a limpiezas y tratamientos profesionales tan seguido como quisiéramos, por lo que una de las tendencias más importantes en cuanto a este rubro será la creación de un spa en casa.

Pero no te preocupes, no hay que tirar todo tu baño y volverlo a construir para que tenga todo lo que hay en nuestros spas favoritos, pero sí puedes añadir algunos detalles en cuanto a arquitectura, aunque lo más importante es ser muy consciente de que lo que uses en tu piel sea de muy buena calidad, probado médicamente e ideal para ti.

Entre los esenciales sigue –y perdurará– la protección solar, pero en tu rutina puedes añadir algunos ingredientes que no te has atrevido, eso sí, te recomendamos acudir con tu dermatólogo, ya que el retinol, el ácido hialurónico, la vitamina c y todos esos nombres tan populares en la actualidad es mejor que sean controlados para cada tipo de piel.

Algo más que debes de tomar en cuenta es que, al ser el órgano más extenso de nuestro cuerpo, la piel merece mucho cariño, pero no solo la del rostro, el cuello y las manos, como sucede comúnmente, sino que todo tu cuerpo necesita el mismo cuidado y atención.

Combate el estrés entre meditaciones y actividad física

Es importante seguir con todo lo que nos ayuda a estar en el presente, así que todo lo que hemos aprendido durante estos años como mindfulness, meditación y ejercicios de respiración, deben permanecer en nuestras rutinas. Sin embargo, de acuerdo con este estudio el próximo año podremos ver a mucha gente practicando deportes de combate, que serán aliados para mejorar nuestros índices de estrés y ansiedad.

Ya sea karate, kickboxing o jiu jitsu, –que están entre los más buscados por los millennial y los gen Z– dar golpes al aire será un gran aliado cuando se trate de buscar estabilidad mental.

Es momento de hablar de cosas relevantes

Gracias a la gran apertura que existe con las nuevas generaciones, y comparándola con las anécdotas que cuentan los que vivieron en otras épocas, nos hemos hecho más conscientes de la importancia que tiene hablar sobre temas serios con los nuestros. Claro, ir a terapia es un obligado, pero iniciar conversaciones con los más cercanos va a ser un tema relevante durante el próximo año.

De acuerdo a Pinterest, entre sus búsquedas más comunes destacan temas como: preguntas para reconectar con tu pareja, cómo iniciar conversaciones profundas, preguntas incómodas e Intimidad emocional, por lo que debemos deducir que mucha gente está lista para hablar de lo que en realidad importa y busca conexiones más sólidas y ¡nos encanta!

