La importancia de mantener tus brochas de maquillaje limpias

¡Deja esa brocha! ¿Cuándo fue la última vez que la lavaste? ¿Recientemente? Si no lo recuerdas, continua leyendo. Te sorprenderá lo importante que es mantener tus cosméticos y productos de belleza desinfectados.

Puede que no lo sepas, pero las brochas de maquillaje son un terreno de cultivo para bacterias y otros microorganismos. Así que si no las limpias a menudo, literalmente estarás pintando de bacterias tu piel.

©Spotlight Launchmetrics





¿Por qué es importante mantener las brochas de maquillaje desinfectadas?

Los pinceles y brochas sucias están relacionados con brotes de acné e infecciones cutáneas. “Los pinceles de maquillaje se consideran un posible reservorio de infección de la peligrosa y contagiosa superbacteria estafilococo resistente a la meticilina (SARM)”, declaró a RY la Dra. Deborah Lee, experta en el cuidado de la piel.

“Esta bacteria es causa de una amplia gama de afecciones cutáneas, así como de enfermedades sistémicas. Puede provocar erisipela, celulitis, impétigo, foliculitis y carbuncos cutáneos”, añade la experta. “Si no lavas tu brochas y utensilios de maquillaje, poco a poco se van obstruyendo con células muertas de la piel, grumos secos de maquillaje, suciedad y mugre”.

Según la experta, la piel sucia hace imposible aplicar la base de maquillaje con suavidad. Al final, se intenta aplicar una capa más gruesa, lo que resulta caro y absurdo“. Los filamentos rígidos de una brocha pueden causar pequeñas microabrasiones en la piel, permitiendo que las bacterias penetren en las capas más profundas”, explica el Dr. Lee. “Los traumatismos en la piel aumentan la inflamación con mayores niveles de estrés oxidativo. Esto es perjudicial para la buena salud de la piel”.

©Spotlight Launchmetrics





Lee también señala que la piel no es la única parte de nuestro cuerpo que corre peligro. “Existen informes sobre un aumento de la conjuntivitis y la blefaritis asociadas al uso de cepillos de rímel sucios”, señala la Dra. Lee. “Las brochas de maquillaje que se utilizan con polvos secos deben lavarse 1 ó 2 veces por semana. Las brochas que se utilizan con bases de maquillaje líquidas son aún peores y se recomiendan lavar todos los días. Las esponjas de maquillaje también deben lavarse todos los días”.

¿Con qué frecuencia debemos sustituir nuestros utensilios de belleza?

El equipo de expertos de RY sugiere que, si cuidas bien de tus brochas de maquillaje, ¡pueden durarte años! Eso sí, hay que lavarlas y secarlas bien. Pero cuando los filamentos empiecen a caerse, sabrás que ha llegado el momento de sustituirlas.

“Compra siempre pinceles y brochas de buena calidad. Deben ser suaves en la palma de la mano, no estar secos ni erizados. Comprueba que no se les caigan los filamentos, ya que esto indica que son de baja calidad”, aconseja Lee. “Los filamentos naturales son superiores; tienden a retener mejor los pigmentos de color que los sintéticos. Sin embargo, éstas derivan de fuentes animales, lo que puede no gustar a los amantes de los animales, dependiendo de cómo se produzcan. Si quieres un buen acabado de maquillaje, la calidad de tus brochas es esencial”.

©Spotlight Launchmetrics





Guía de 5 pasos sobre cómo limpiar las brochas de maquillaje

Elige tu desmaquillante favorito. Moja el pincel con agua tibia pero procura que no se moje el extremo del mango, donde se fijan los filamentos, ya que se dañaría el pegamento y estos se desprenderán. Añade un poco de limpiador o jabón a la brocha y dale vueltas, presionando los filamentos contra la palma de la mano con un movimiento circular y generando espuma. Si lo prefieres, puedes utilizar una alfombrilla de limpieza para brochas. A continuación, vuelve a lavar los filamentos para eliminar toda la espuma y la suciedad. Aprieta los filamentos hacia abajo entre el dedo y el pulgar para eliminar el exceso de agua. Coloca la brocha húmeda sobre una toalla durante toda la noche para que se seque.

A la hora de mantener nuestros utensilios de maquillaje limpios y en buen estado, es importante tener en cuenta:

Debes limpiar las brochas de maquillaje una vez cada dos semanas -¡sí, de verdad! Las bacterias se multiplican en las brochas, los difusores y las esponjas de maquillaje.

Incluso después de una limpieza adecuada, pueden quedar bacterias en las brochas de maquillaje. Para desinfectarlas a fondo, elige un limpiador desinfectante para brochas de maquillaje.

Tener unas brochas de maquillaje limpias e higiénicas es esencial para garantizar que tu piel no sufra brotes y para conseguir un acabado de maquillaje suave e impecable, así como para mantener la calidad de las brochas.

Las brochas de maquillaje se convierten en un terreno de cultivo de bacterias por el uso diario, las impurezas, la piel muerta, el sebo y la acumulación de productos. Estas bacterias pueden provocar erupciones y brotes de enfermedades cutáneas, como el eccema.

La acumulación de producto también debilita la capacidad de difuminado de las brochas, lo que puede provocar irritaciones y rojeces al maquillarse con una brocha sucia.

Limpiar las brochas de maquillaje con regularidad también aumentará su longevidad. La limpieza es esencial para mantener la calidad de las brochas, ya que la acumulación de producto debilita las fibras y acaba por romperlas.

Vídeo Relacionado: Cabello saludable: Alimentos recomendados por dermatologos Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.