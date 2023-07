Maquillaje no comedogénico: dile adiós al acné

Todos sabemos los beneficios de tener una buena rutina de skincare. Elegir productos que trabajen activamente sobre nuestra piel, ya sea combatiendo los signos de la edad, imperfecciones, textura o deshidratación, es de suma importancia para que al momento de aplicar nuestro maquillaje, nuestro rostro luzca terso, luminoso y saludable. Pero, ¿por qué a pesar de tener una rutina de cuidado de la piel, nos continúan saliendo imperfecciones? Esto puede ser resultado de muchos factores, pero uno muy importante y comúnmente pasado por desapercibido es nuestro maquillaje.

A lo largo del día el sudor, la grasa, la contaminación y los residuos ambientales se acumulan en la capa superficial de nuestro rostro, obstruyendo los poros y propiciando la aparición de espinillas y puntos negros. El maquillaje, puede ser el causante, al igual que estos factores, de impedir que tu piel respire, provocando un brote de acné o irritaciones sobre la piel.

Se le denomina “no comedogénico” a los productos con ingredientes que no obstruyen los poros

¿Que significa que mi maquillaje sea no comedogénico?

Se le denomina “no comedogénico” o “non-pore clogging” a los productos que no contienen ingredientes que obstruyan o tapen los poros. Actualmente no existen regulaciones dentro de la industria de la cosmética que le impida a los fabricantes utilizar las palabras “no comedogénico” en sus productos. Etiquetas con el uso erróneo de este término se utilizan constantemente en el empaquetado de bases de maquillaje, rubores, y todo tipo de cosmética.

También existe una percepción errónea del término “libre de aceites”, ya que muchas marcas y personas lo asocian como sinónimo de “acne safe” o “seguro para pieles con tendencia acneica”, el cual, no es el caso. Existen algunos aceites que incluso son considerados beneficiosos para la piel y que no obstruyen los poros (aplicados correctamente y en pequeñas cantidades), tales como el aceite de girasol, aceite de semilla de cáñamo, aceite de semilla de uva y aceite de almendra dulce. Así que, no te dejes guiar por el empaque, revisa los ingredientes para saber si tu producto es seguro para la piel.

Evita los productos con ingredientes comedogénicos para una piel sana y saludable

¿Cómo saber si mi maquillaje me esta causando acné?

Existen muchas maneras de verificar que tu maquillaje sea no comedogénico. En internet puedes encontrar diversos sitios web que cuentan con un “pore-clogging ingredient checker” o verificador de ingredientes comedogénicos. En él, podrás ingresar la lista completa de ingredientes que se encuentran dentro de tu producto y con tan solo un clic, saber si contiene algún compuesto que este obstruyendo tus poros. Algunos ingredientes por evitar que se encuentran dentro de la mayoría de los productos cosméticos y que son considerados comedogénicos son: lanolinas, ácido láurico, acetato de cetilo, aceite de coco y palmitato de etilhexilo.

A pesar de todo, siempre se recomienda probar previamente el producto en la parte interior de tu brazo para evitar una reacción alérgica o irritación en el rostro.

¿Por qué es mejor utilizar maquillaje no comedogénico?

Permite que tu piel respire sin obstruir los poros

Corrige el aspecto de las imperfecciones sin empeorar su estado

Unifica el tono de la piel y contribuye a la luminosidad del rostro

Cuenta con un acabado más natural y ligero

No contiene ingredientes que puedan irritar la piel

Son fáciles de remover al final del día

Es por ello que, si eres de piel con tendencia acneica o sensible, es de suma importancia que elijas bien los productos de maquillaje que estás aplicando sobre tu rostro. Ya que, aunque no funcionan como un tratamiento para corregir imperfecciones, si son un gran aliado para no propiciarlas.

