Logra el ‘blowout’ perfecto con estos consejos

Hay estilos que trascienden temporalidades, negándose a sucumbir frente al veloz ritmo de la moda. En cambio, se transforman conforme las tendencias evolucionan y adoptan características de cada temporada. Los peinados blowout son un gran ejemplo para hablar de ello. ¿Sabías que nos han acompañado desde los años 60?

Elblowout es un peinado realizado con secadora para aumentar el volúmen del pelo. El objetivo de este look es voluminizar desde las raíces hasta las puntas. Este peinado puede ser usado tanto para pelo ondulado como lacio y se caracteriza por brindarle al pelo un look natural pero estilizado.

Este atemporal estilo de melena regresa con gran fuerza para adueñarse del verano. La sensación de frescura y sofisticación que aporta ha conquistado a públicos de todas las edades y preferencias, ofreciendo desde elegantes alisados hasta ondas juguetonas y naturales. Incluso se ha convertido en la firma personal de diversas celebridades como Meghan Markle y Blake Lively, aunque quizá su mayor reconocimiento se deba agradecer a la increíble actriz estadounidense Jennifer Aniston, quien le dio vida a la bella y encantadora Rachel Green en la exitosa sitcom “Friends” durante los años noventa.

Fue durante su rodaje, en 1994, que la estilista Chris McMillan creó un nuevo corte y peinado para el personaje sin imaginar el fenómeno en el que se transformaría. El público reaccionó positivamente a la melena casi rubia y peinado a secadora con un efecto voluminizador que caracterizaba al personaje de Aniston y pronto todo el mundo comenzó a imitarlo. El denominado “Rachel Hair” se popularizó rápidamente hasta convertirse en un referente que ha perdurado por casi 30 años.

Pese a esto, el peinado no era particularmente nuevo, ya en la década de los setenta Farrah Fawcett conquistaba a millones de personas con su voluminosa cabellera rubia. Incluso figuras como Jacqueline Kennedy habían lucido su propia versión del blowout en años anteriores, cuando los salones de belleza contaban con enormes secadores y cepillos redondos que ayudaban a darle brillo, sedosidad y volumen a las melenas de sus clientes.

©GettyImages



Iconos de la moda como Farrah Fawcett y Jacqueline Kennedy han hecho del blowout su marca personal.

¿Cómo lograr un blowout casero?

La técnica del blowout, consiste en levantar las raíces con uno o varios cepillos redondos, mientras se seca el pelo con un secador. Aunque sencillo, conseguir este peinado puede requerir conocer algunos consejos extra. Aquí te compartimos una guía paso a paso que podrás seguir desde tu casa para conseguir un blowout exitoso.

©GettyImages



Si quieres aprender cómo crear un blowout , sigue leyendo, porque aquí tenemos todos los pasos.

Todo comienza en la ducha. Es muy importante que laves y acondiciones tu cabello con productos adecuados para las características de tu cabello. Al terminar, presiónalo suavemente entre una toalla para retirar el exceso de agua. Debe estar húmedo, no gotear.

Aplica un protector térmico capilar para evitar daños que pueda causar el calor del secador.

Una vez que esté limpio y protegido, es momento de desenredar cuidadosamente los nudos con un peine de dientes anchos. Es importante que sea un peine y no un cepillo, ya que cepillar el cabello húmedo puede romperlo.

Es momento de seccionar el cabello para facilitar el secado. Utiliza algunas pinzas que te ayuden a sujetar y mantener en su lugar cada sección.

Aplica algún producto que ayude a texturizar y dar cuerpo desde la raíz en cada sección, puede ser mousse o spray.

Comienza a secar cada sección colocando un cepillo redondo por debajo de cada una y estirando o enrollando (dependiendo de si deseas que luzca liso u ondulado). Continúa así hasta secar por completo el cabello.

Una vez que finalices, permite que tu cabellera se enfríe durante algunos minutos y luego aplica un poco de spray fijador para darle a tu peinado ese característico volumen. Cuida de no excederte en el uso del producto, ya que podría arruinar el proceso dejando el cabello pegajoso.

©Launchmetrics Spotlight



Te contamos el secreto detrás del peinado más trendy

¡Listo! Ahora puedes lucir un espectacular peinado que inyectará vitalidad a todos tus looks. Recuerda que la práctica hace al maestro, así que no te desanimes si no obtienes resultados perfectos desde el primer intento. Con un poco de paciencia y perseverancia, lograrás dominar la técnica del blowout y lucirás un cabello deslumbrante en cualquier ocasión.

Vídeo Relacionado: Como afecta el cambio climatico a la piel Loading the player...