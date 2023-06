Alístate para darle la bienvenida al verano con una de las alternativas que ofrece The Spa, el espacio dedicado a la relajación en el hotel The Ritz-Carlton, Santiago. Tratamientos de belleza especiales, baño de vapor, bañera de hidromasajes, sauna, piscina forman parte de este circuito que consiente a los visitantes de la cabeza a los pies con masajes terapéuticos y terapias corporales con ingredientes naturales. Un verdadero agasajo para todos los sentidos, pues este sitio cuenta con una terraza con vista privilegiada de la ciudad. La envoltura de chocolate y de uva son dos de los must de este spa.