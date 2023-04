El hype que existe por esta marca de cosméticos, ¿es real? Durante las últimas semanas, sus productos han acaparado el contenido de las principales plataformas, you name it: TikTok, Instagram, Facebook... Las hemos visto en cada rincón del ciberespacio. Y detrás de ese bombardeo, hay solamente dos posibilidades: o es una macrocampaña de marketing patrocinada, o, en verdad, tienen una gran calidad.

La respuesta correcta es la segunda hipótesis. La firma, fundada en 2019 por queen Selena Gomezaka. la mujer más seguida de Instagram (con casi 400 millones de followers), es de las mejor rankeadas por sus consumidores, incluyéndonos. Así que, si pensabas agregar nuevos elementos a tu cosmetiquera, Rare Beauty es una gran opción para hacerlo. Si estás indecisa o no sabes por qué productos comenzar, a continuación de platicamos sobre los 5 esenciales con los que no fallarás por nada.

©Instagram @selenagomez



Selena Gomez, su fundadora, y la mujer más seguida de Instagram (con casi 400 millones de f ollowers ) asegura: “Creo que Rare Beauty puede ser más que una marca de belleza: puede lograr un impacto. Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros y simplemente comencemos a aceptar nuestra propia singularidad”.

Los productos de Rare Beauty que vale la pena comprar

Su gama entera de productos es cruelty-free, vegana, apta para pieles sensibles, sin parabenos, está probada por dermatólogos, oftalmólogos, y es no comedogénica. Está hecha con el Botanical Blend de la casa, compuesto por lotus, gardenia, y nenúfar blanco para ayudar a calmar y nutrir tu piel.

©Rare Beauty



Todos los productos de Rare Beauty son cruelty-free, veganos, aptos para pieles sensibles, sin parabenos; están probados por dermatólogos y oftalmólogos, y son no comedogénicos.

Soft Pinch Liquid Blush

Este rubor líquido es una maravilla; un sueño hecho realidad. Su fórmula, altamente pigmentada, que te durará todo el día, se mezcla de manera suave y perfecta para brindarle a tu makeup un magnífico toque de color. Viene con un aplicador de varita que tiene una esponja de tamaño mediano en la punta (más grande que una esponja de brillo de labios, pero no enorme). Puedes aplicarlo punteando el producto a lo largo de las mejillas y hasta las sienes (tres puntos suelen ser suficientes) con un punto adicional en el puente de la nariz. Se mezcla perfectamente tanto con un beautyblender, como con tus dedos. 10/10.

Textura: Líquida

Tonos existentes: 13, tanto matte como glossy

Positive Light Liquid Luminizer

Este iluminador hace mucho con muy poco debido a su alta pigmentación. Es sedoso, como una segunda piel, que al mismo tiempo nutre tu cutis para que esté radiante durante todo el día. Nuestra querida Sel lo ama porque “combina bien con todas las fórmulas: líquidas, en polvo o en crema. ¡Es súper versátil”. Aplica 1 o 2 puntos directamente sobre cualquier área a la que le desees agregar un toque de brillo: puntos altos de las mejillas, el arco de las cejas, el puente de la nariz. Difumina con las yemas de los dedos, una brocha o una esponja multiusos. Consejo: Para un brillo suave y general, mézclalo con tu base o corrector.

Textura: Líquida

Tonos existentes: 8

Positive Light Tinted Mosturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen

¿Belleza y protección al mismo tiempo? I’m in! Este producto (makeup- no makeup en una botella básicamente) es un humectante con color que se aplica fácilmente sobre la piel, con una cobertura brillante, de ligera a media, y acabado suave, que permanece en su lugar todo el día, mientras hidrata y protege la piel del sol. Con el protector solar incorporado Broad Spectrum SPF 20 más vitamina E, obtienes la protección solar que necesitas, sin la molestia de los bloqueadores tradicionales. Nunca pegajosa o grasosa, tu piel se siente agradable e hidratada. Además, este cosmético unifica instantáneamente el tono de la piel, y reduce la apariencia de los poros y las líneas finas. Selena asegura: “Es perfecta para esos días en los que solo quieres algo fácil de ponerte, y, aún así lucir bien”.

Agítalo, y luego masajea unas gotas sobre tu piel con las yemas de los dedos. O bien, con una brocha para base o una esponja para difuminar.

Textura: Líquida

Tonos existentes: 24

©Rare Beauty





Perfect Strokes Matte Liquid Liner

¿Quieres lograr un cat-eye de infarto como el de la intérprete de Lose you to love me? ¡Tus deseos son órdenes. Este delineador de ojos líquido, resistente al agua y fácil de deslizar con hasta 800 cerdas veganas para establecer líneas ultra negras duraderas con una precisión perfecta en todo momento, lo hará posible. Está probado por oftalmólogos, es apto para ojos sensibles y seguro para usuarios de lentes de contacto. Consejo: sigue el ángulo de tus pestañas inferiores para obtener un delineado alado perfecto.

Textura: Líquida

Tonos existentes: 1

Warm Wishes Effortless Bronzer Stick

Es resistente al agua e irresistible de tenerlo en tu cosmetiquera. Este innovador bronceador en barra se derrite en la piel para brindar una apariencia sunkissed , súper natural, que no se desvanece. Su textura liviana y suave hace que sea fácil de esparcir sobre las mejillas, y en cualquier parte del rostro que desees agregar calidez; por ejemplo, los ojos. Su fórmula no grasosa y resistente al agua no se apelmaza, ni obstruye los poros.

Textura: Cremosa

Tonos existentes: 8