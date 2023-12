Señales que indican que es tiempo de cambiar de dieta

¡Hola! HOLA! USA, soy tu Dra. Tania Medina. ¡Llegó abril, el cuarto mes del año! ¿Quién lo diría? Cuatro meses ya, es apenas tiempo para hacer lo que yo le llamo el primer balance del año y revisar las metas que con intención nos propusimos conseguir.

Me atrevería a decir que una de ellas, para algunos es perder peso o mantenernos saludables. Es posible que te sientas frustrada/o porque no has conseguido esa meta. Sin embargo, hoy te quiero decir, que es posible que sientas que estás siguiendo una guía para lograrlo y aun ni con eso lo has conseguido. No es para sentirse mal. ¿Sabías que hay alimentos que tal vez ya no están funcionando en tu bienestar? Incluso puedes aprender a identificar señales que te están mostrando que debes cambiar de dieta o rutina. Por eso esta semana te hablo de esas señales que debes atender para que en este balance trimestral que estás haciendo sobre tu meta de bienestar la puedas corregir y revisar en los meses venideros.

“¡Vivamos juntas cada momento! ¡Me alegra llegar a ti con la seguridad que puedo inspirarte y moverte a conseguir lo que te propongas! ¡Si así tal cual! ¡Así como yo le he hecho!”

Transcurre el tiempo y de repente nos vemos en casi la mitad del año, sintiendo que la meta de bienestar que nos propusimos no la hemos logrado, a pesar de haber iniciado dieta y alimentación ajustada a un programa de salud personalizado. Si esto te está sucediendo, es momento de detenerte por un momento e identificar esas señales que te pueden estar manifestando que debes cambiar tu rutina alimenticia.

Lo primero que te puedo aconsejar como médico cirujano es que cada vez que pienses en esa comida deliciosa, que no se te quita de la mente, te preguntes si puede hacerle daño a tu bienestar, y si vale la pena salirte de tu plan de alimentación saludable, eso es hacerte responsable y hace parte de la felicidad interior.

Y así como te invito a que trabajes tu mente y tu interior haciéndote consciente de lo que comes, a continuación te presento 8 signos que te pueden ayudar a identificar, que es hora de hacer ajustes en tu rutina diaria:

Acné: Deficiencia de vitamina A. Así como lo oyes, aunque se dice que el acné es causado en su mayoría por bacterias, células de la piel y grasas que se acumulan en los poros tapados, la falta de vitamina A influye en la normalidad de la piel, esta vitamina junto a los niveles adecuados de vitamina E permite que tengas una piel sana. Cansancio: Falta de nutrientes. hidratación insuficiente. Es uno de los signos más fáciles de identificar y de atacar, consumiendo agua o líquidos que no contengan gas o azúcar en exceso. Si eres de las que estás agotada cuando vas a trabajar, o incluso hacer tareas mínimas o sientes que prefieres irte a dormir, contrario a hacer ejercicios, es la señal de que tu cuerpo necesita conservar energía y por eso pide descanso. Depresión: No ingieres suficientes vitaminas, minerales y/o ácidos grasos Omega-3. Si despiertas un día sin ganas de nada, ni siquiera de abrir las cortinas de las ventanas de tu cuarto, y sientes frustración, tristeza profunda, sin ninguna explicación, es un signo de que tal vez necesites revisar tus niveles en el cuerpo. Es posible que te falte vitamina B-12 y consumir ácidos grasos que contengan omega 3 y ácido fólico componentes que desempeñan un papel importante en la producción de sustancias químicas del cerebro que afectan el estado de ánimo y otras funciones cerebrales. Enfermo un día sí y otro también: Sigues una dieta baja en proteínas. ¿Eres de los que te dan resfriados constantes, los dolores de cabeza se han convertido en una constante? Entonces es posible que necesites aumentar el consumo de proteínas. Si empezaste una dieta donde limitaste el consumo de carne, por ejemplo, y no la reemplazaste por otro tipo de nutrientes es posible que te sientas indispuesto. Y si sientes dolores de cabeza constantes, es posible que se produzca por la disminución de carbohidratos. Falta de energía: Casi seguro que te falta hierro. Esos sentimientos de no querer hacer nada, olvidos frecuentes, irritabilidad constante, pueden estar asociados a la falta de hierro en el organismo, esa sustancia que está presente en los glóbulos rojos y que les permite transportar oxígeno. Estreñimiento: Falta de fibra y de poca hidratación. Si te dan dolores de estómago constantes, duras más de tres días sin ir al baño a defecar, o sientes que te cuesta mucho esfuerzo para evacuar las heces, es signo que debes revisar que tanta fibra e hidratación estas teniendo a diario. Evitas grupos de alimentos: No debes dejar de lado ningún grupo de alimentos sanos (no incluimos procesados o azucarados). Atrás quedó el mito de que debes evitar comer algún grupo de alimentos como proteínas, carbohidratos para mantener tu peso ideal. Al contrario, la clave es consumirlos con moderación y sin excesos, pues tu cuerpo necesita cada componente que la naturaleza ofrece. Aprende a comer balanceado y eso traerá bienestar a tu vida. Gases: Puede que seas intolerante a la lactosa o al gluten. Haz notado que cuando ingieres algún alimento, eructas, o te sientes con el abdomen hinchado, tienes mal aliento, entonces es posible que seas intolerante a algunos ingredientes que contienen por ejemplo el pan o seas intolerante a la lactosa. Es importante que si tienes esos síntomas, trabajes con tu médico de cabecera e incluso consultes si el puede ordenarte un test de intolerancia a los alimentos así puedes trabajar en mejorar ese incómodo síntoma.

Aquí te van los cinco de la Dra. Tania para que mejores tu dieta y así tu bienestar

Son convenientes los alimentos antiinflamatorios, entre ellos las semillas ricas en Omega-3, mientras se dejan de lado los que contienen mucho azúcar y las harinas refinadas. Para que tengas una idea la vitamina A se encuentra en los pescados, hígado, yemas de huevo, manteca y vegetales verdes y amarillos. Revisa la periodicidad con que consumes proteínas, y el consumo de azúcar, pues el exceso de la misma, hace que te sientas cansada todo el tiempo. Para dejar de arrastrarse bebe mucha agua e incluye en tu menú cotidiano una cantidad razonable de calorías (entre 1.500 y 1.800). Por el contrario, añadir a la dieta suplementos con ácido fólico y vitamina B12 ayuda a los pacientes a combatir un estado de ánimo depresivo y otras dolencias de ese tipo.

¡Y no te olvides!

Es necesario que incorpores carbohidratos con bajo índice glucémico, por ejemplo, zanahorias, peras y manzanas, son una buena opción. Asegúrate de incluir comidas cargadas de proteína, como carnes magras (como pollo), legumbres (frijoles negros y rojos, garbanzos), frutos secos (nueces, almendras, castañas) y brotes (de soja o de lentejas).

“¡Me encantará ayudarte a crecer! Porque si una mujer apoya a la otra GRANDES cosas suceden.”

¿Quieres saber más? Escríbeme una carta o mándame un mensaje a mi IG: @drataniamedina

¡Hasta la próxima!

Acerca de la Dra. Tania Medina

Cirujana Plástica de República Dominicana, ingresó en el 2001 a la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), graduándose con los más altos honores (suma cum laude). Durante su pasantía, se preparó para la competencia de Residencia Médica Nacional en el Hospital Salvador B. Gautier, allí se destacó por tener la calificación más alta jamás obtenida por un concursante hasta ese momento. Se graduó como especialista en la prestigiosa Residencia Nacional en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética en el Hospital Dr. Salvador Gautier. Es miembro activo de: Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE). Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Estética (ASAPS). Sociedad Americana de Cirugía Plástica (ASPS). Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS). Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILAP). Colegio Médico Dominicano (CMD). World Gluteal Association (WAGS). Medina es constante experta invitada en los medios de comunicación como HOLA! Magazine, El Listín Diario, Univisión, Ismael Cala, entre otros medios.

