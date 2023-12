¡Enamórate de ti, ama tus imperfecciones y sácales partido!

Así como lo lees querida amiga/amigo. Lo viví en carne propia, el día que decidí escribirme a mi misma una carta y luego mostrarla al mundo, con la intención liberarme y revelar mis imperfecciones que por muchos años sentía como esos fantasmas que, de niños, imaginamos que se nos aparecen por las noches.

Ser seguro de sí mismo, es tan importante. Diría que es un todo, porque es la puerta de entrada a tu propia felicidad y logros. Y comienza precisamente con reconocer tus sombras y tus luces, aceptarlas lo que te permite amarte y con ello salir a comerte el mundo.

Algo tan sencillo como escribirte a ti misma, luego leerlo en voz alta para después mostrárselo al universo, es el principio de la liberación de la vergüenza que precisamente permitimos que se haga centro de nuestra vida. Cuántas veces no te has repetido: no salgas sin maquillaje, no uses faldas cortas que se te ven las venitas en la parte de atrás de las piernas y para colmo la ¡celulitis!

Mira el video, todos los días o cuando sientas que necesitas recordarte a ti misma lo valiosa que eres.

¡Eso me pasó a mí! Y aquí te va mi historia larga, en versión corta:



“Por años oculté con maquillaje una mancha gigante con la que nací en mi pierna derecha, llegué incluso a pensar que mi hoy esposo, me rechazaría cuando descubriera mi mal llamada imperfección”.

“Cuando me di cuenta que primero tenía que enamorarme de mi empecé a tener más éxito en mi vida personal, profesional, de pareja y de familia. Recuerdo que desde muy niña fui muy insegura y por vergüenza ocultaba con maquillaje una gran mancha con la que nací en mi pierna derecha, con ese gran secreto que me avergonzaba, participé en múltiples concursos de belleza; en ese camino mientras hacía mi internado de medicina, conocí a quien hoy es mi esposo”.

Hoy comprendo la importancia de ser auténticos, amar nuestras imperfecciones, aprender a hablarnos con respeto a nosotros mismos para hacer brillar cada parte de nuestro ser.



“¡Haz brillar cada parte de tu ser! Empieza hoy mismo a enamorarte de ti”.

¡Aquí te van los cinco de la Dra. Tania: Cómo escribir la carta para enamorarte de ti!



Escribe desde tu corazón, imagina que le estás escribiendo a esa persona que más tanto.

Cuenta con detalle cómo te sientes, ¡suelta la vergüenza!

Se honesta, piensa cuantas personas pueden identificarte con tu historia y cuanto las puedes ayudar cuando te lean.

Felicítate al cierre de la carta.

Por último, léela en voz alta, y es incluso más poderoso, si te grabas un video cuando la leas.



Me gusta mostrar que aplico lo que digo, así que aquí te dejo el modelo de la carta que yo misma escribí y que luego grabé en video:

“Querida Tania, hace muchos años te avergonzabas de una mancha muy grande en tu pierna, al punto de ocultarla por años con maquillaje. Fuiste al Miss República Dominicana y nadie llegó a saber que escondías la mancha con la que naciste. Incluso meses antes de unirte a tu esposo le comunicaste que llevabas una mancha en la pierna con la que habías nacido y estabas muerta del susto pensando en el rechazo.

Hoy querida Tania te quiero decir, que estas hermosa con tu mancha en la pierna, que ya no tienes que maquillarla más y te he dado el permiso de hacerla brillar, llénala de cristales y sal a mostrarla al mundo con orgullo.

¡Haz brillar cada parte de tu ser! Empieza hoy mismo a enamorarte de ti”.

¡Cómo enamorarte de ti!

Acepta y reconoce tus imperfecciones con amor.

Trátate con respeto

Cuida tu cuerpo

Ten citas contigo mismo



¡Sonríe!



Cada vez que pienses en esa comida que puede hacerle daño a tu cuerpo, hazte responsable de tu bienestar.



Manda a tu saboteador interno a dormir y apruébate a ti mismo. Apaga el ruido del exterior y siéntete seguro de quién eres.



Haz que tu juez y tu víctima que llevas dentro se hagan amigos. ¡Crea una conversación interna más amorosa para ti, escucha el silencio, abrázalo!



¿Quieres saber más? Escríbeme una carta o mándame un mensaje a mi IG: @drataniamedina



¡Me encantará ayudarte a crecer! Porque si una mujer apoya a la otra GRANDES cosas suceden.

¡Hasta la próxima!

Acerca de la Dra. Tania Medina

¡Hola! HOLA! USA, soy tu Dra. Tania Medina.

Ser colaboradora de HOLA! USA es un sueño hecho realidad. Si amiga y amigo que hoy me lees, como médica cirujana plástica y estética, llegar a ustedes a través de un medio con el alcance de HOLA! USA estaba en mi vision board. ¡Trabajé muchísimo para lograrlo, y aquí estoy! Ahora comunicándome contigo como siempre quise. Me hace muy feliz poder traerles todas las semanas, secretos valiosos en inteligencia emocional, amor propio, felicidad, nutrición y bienestar que he aplicado a mi vida como profesional de la salud y como mujer, y que me han llevado a lograr balance, éxito y felicidad a mi vida y a todas las personas con las que comparto. ¡Vivamos juntas cada momento! ¡Me alegra llegar a ti con la seguridad que puedo inspirarte y moverte a conseguir lo que te propongas!

Colaboradora de HOLA! Dra. Tania Medina

