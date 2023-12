La importancia de la ‘Doble limpieza’ facial coreana, ¿la conoces?

La pandemia originada por el COVID-19 ha traído, entre muchas de sus consecuencias, el uso constante de la mascarilla. Como todos sabemos, el tapabocas puede llegar a irritarnos la piel haciendo que nos salgan ciertos granos, puntos negros o irritación. Es por ello que las marcas más prestigiosas y con una avanzada tecnología han creado mascarillas que no perjudiquen o que reducen el daño que están realizando a nuestra piel. Además de numerosos inventos del ser humano para intentar paliar este efecto adverso en el rostro es importante ahora en estos tiempos seguir una estricta rutina de belleza, ya que nuestra piel necesita oxigenarse, mantenerse hidratada y saludable.

©Istock



El aseo personal es importante en estas épocas de pandemia

Es por ello por lo que muchos de los mejores expertos coreanos recomiendan un nuevo sistema de limpieza facial conocido como “Doble limpieza”, que consiste enlavarse la cara en profundidad dos veces seguidas. Cómo bien sabemos, esto requerirá más tiempo pero tiene que empezar a formar parte de nuestra rutina ya que las personas asiáticas lo hacen y consiguen un cutis más liso, terso e hidratado que el resto de personas del planeta.

Hemos de saber que, a parte del uso de mascarillas, a diario nuestro cuerpo expulsa sudor, está expuesto a contaminación de manera constante, etc. Es por ello por lo quelos expertos creen que es necesaria la “Doble limpieza” para acabar con la suciedad en profundidad.

Limpiarse la cara de manera rigurosas ayuda a la regeneración de nuestra piel y a evitar la aparición de granos, puntos negros y demás imperfecciones.

©Istock



La “Doble limpieza” coreana es una efectiva opción de limpieza facial

La “Doble limpieza” debe hacerse siguiendo dos pasos muy estrictos. El primero es que nuestra piel se debe lavar con un limpiador de base más grasa, con una textura oleosa; como por ejemplo aceite, leche etc., y la segunda parte consiste en lavar nuestra piel con un limpiador de base acuosa, es decir con un gel o jabón limpiador.

Se recomienda realizar esta rutina a última hora de la noche, antes de irse a dormir; no obstante, si lo hacemos también por la mañana sería perfecto, ya que al despertarnos, aunque no estemos expuestos a la contaminación y no llevemos mascarillas, nuestra piel también expulsa sudor y grasa mientras dormimos.

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.