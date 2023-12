Comienza tu día con el morning routine de Gwyneth Paltrow y por menos de $150

La piel de las famosas de Hollywood es un sueño: siempre tersa, radiante y fresca, características que seguro anhelas emular y que puedes alcanzar con éxito si procurar seguir los consejos de skincare que revelan actrices como Gwyneth Paltrow.

Con frecuencia, la ganadora del Oscar y empresaria, comparte sus consejos de belleza en su sitio web Goop y precisamente allí publicó en un video de su morning rotuine, que consiste en el uso de tres productos de su marca comercial: la máscara Exfoliating Instant Facial, el suplemento nutricional antioxidante GoppGlow y el aceite facial Enriching.

A este ritual matutino se suma el hecho de que la actriz asegura mantener su piel libre de maquillaje cuando está fuera de foco y en la comodidad de su hogar. Si quieres tener una piel como la de ella y deseas emular su rutina matutina aquí te mostramos con cuáles productos puedes hacerlo por menos de lo que piensas.

La actriz comparte sus trucos de belleza y lifestyle en su portal web Goop

En el video, Paltrow se coloca una máscara exfoliante instantánea y la retira con una toalla, a medida que habla a la cámara se toma un antioxidante que refuerza el brillo de su piel de adentro hacia afuera y culmina colocándose un aceite facial enriquecedor en rostro.

Todo en menos de cinco minutos, así que si eres una mujer ocupada, esta rutina rápida y sencilla puede ser para ti, solo debes encontrar los cosméticos indicados. Aquí te dejamos algunas opciones con las que podrás probar.

Mascarilla facial Dead Sea Mud Mask de Majestic Pure, limpiadora y exfoliante marca Feeling Beauty y máscara de Peter Thomas Roth, tú decides cuál usar en tu skincare

Puedes comenzar tu rutina con un producto de uso rápido y efectivo, prueba la mascarilla facial Dead Sea Mud Mask de Majestic Pure ($14.98) si deseas una limpieza profunda de los poros, desintoxicar y revitalizar.

Si quieres un producto multipropósito –de uso diario– la limpiadora, exfoliante y tonificante 4-in-1 Apple Cider Vinegar Foaming Clay Mask de la marca Feeling Beauty ($4.29) puede ser la opción ideal para ti.

Para reducir los signos de envejecimiento y de estrés, y lucir radiante como Paltrow, puedes probar la máscara de exfoliación con enzimas de calabaza de la marca Peter Thomas Roth ($58).

Cada mañana puedes ingerir un suplemento antioxidante para mantener tu piel radiante

La belleza también se promueve y fortalece de adentro hacia afuera, por eso cada vez son más las celebs que develan el consumo de antioxidantes y suplementos alimenticios. Paltrow ingiere cada mañana un producto de su propia marca, tú puedes hacer lo mismo –previa consulta con un especialista– y encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Quieres algunas alternativas? Prueba el suplemento Aura Inner Beauty ($70) que contiene una mezcla de antioxidantes y probióticos que "ayudarán a restaurar tu belleza desde el interior" y el resultado será "una piel más clara, brillante y radiante", según lo indica la marca.

Si te interesa una opción vegana, busca en Kora Organics el Noni Glow Skinfood Supplement ($69.95), un súperalimento nutritivo, sabor a frutas y libre de azúcar. El Beauty Te es otra opción si te consideras amante de este tipo de bebidas calientes, el Evolution 18 es un ejemplo que contiene vitaminas y antioxidantes ($14.98, Walmart).

Para mejorar la apariencia de tu piel, cierra el morning routine con un aceite facial, busca el que mejor se adapte a tu piel

El toque final de tu morning routine al estilo Gwyneth Paltrow será el aceite facial y la buena noticia es que tienes muchas opciones en el mercado que te ayudarán a hidratar y mejorar la apariencia de tu tez.

Entre tus opciones no dejes de considerar los que contienen rosa mosqueta. La marca Pai ($44) tiene un producto basado en este ingrediente que es definido como un biorregenerador orgánico de la piel. Para ayudar a nutrir y equilibrar la piel del rostro puedes usar el Best Skin Ever Face Oil de Sea Buckthorn ($31, Shop Goop), que como detalla la marca puede usarse como limpiador o hidratante.

También puedes usar el Organic Beauty Facial Oil ($27.99, Honest) para dar brillo al cutis opaco, al mismo tiempo que lo nutres e hidratas.

Si cada mañana sigues estos tres pasos: limpieza-exfoliación, antioxidante y aceite facial, estarás emulando el ritual beauty de una celeb que con el pasar de los años luce más radiante. ¿Te atreves a hacerlo?

