Si revisamos nuestro neceser encontramos de seguro no menos de ocho productos de maquillaje, para cumplir, por muy sencillo que sea, con los beautylooks diarios, ¿cierto? La buena noticia es que siempre puedes simplificarlo con los versátiles cosméticos de doble propósito o usos múltiples ¿los has usado?

Los más comunes son esos tintes duales para darle color a labios y mejillas, ya sean en barras, compactos, lápices o gel, cumplen la misma función que los individuales y lo mejor es que ahorran espacio, dinero y tiempo, especialmente cuando queremos una aplicación rápida. Si te gusta la ideal te dejamos 16 fabulosas opciones con precios que te enamorarán.