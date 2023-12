Kourtney Kardashian apuesta por pestañas perfectas y ‘naturales’

No es secreto que Kourtney Kardashian busca llevar una vida saludable y equilibrada. Preocupada por lo que consume o lo que pone en su cuerpo, la empresaria se ha convertido en seguidora del movimiento clean beauty, ese que ha promovido fervientemente luego de darse cuenta de que muchos productos de cuidado personal pueden tener cierto grado de toxicidad según las defensores de esta opción.

La belleza toxic free es más que una tendencia, apuesta por depurar y desintoxicar la piel, de una manera orgánica y alejada de ingredientes como sulfatos, parabenos, hidroquina, y otros tantos de la larga lista de productos químicos que pueden repercutir de forma negativa tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente.



Por ello, fiel a esta tendencia la mayor de las Kardashian ha optado por poner en práctica un truco ideal y toxic free para llevar perfectas, largas y densas pestañas. Descubre de qué se trata.

©@magneticsl



La empresaria siempre luce sus pestañas largas y voluminosas

La novedad esta en el magnetismo

Kourtney ha sido enfática en defender la belleza natural, que además pone en práctica, “no es ningún secreto que prefiero usar productos no tóxicos, que no contengan productos químicos nocivos, esos que ofrecen una forma de vida más limpia y saludable en general”, aseguró para Poosh.

Es por ello que develó que utiliza las pestañas de Magnetic ($54.90), “es una marca que utiliza la energía magnética para pegar las eyelashes. Viene con un delineador, una pinza de aplicación y una pequeña caja para guardarlas. Son naturales y hechas a mano. Lo mejor es que se pueden colocar sin usar ningún pegamento tóxico”, relató a través de una cuenta de redes sociales de la marca.

©@magneticsl



Este novedoso kit trae un delineador, una pinza de aplicación y una pequeña caja donde se guardan las pestañas

¿De qué se trata?

Lo novedoso de este sistema es que dispone de un delineador líquido, que es a base de nanopartículas de imán, por lo que una vez aplicado en el párpado, como un eyeliner, adhieren las pestañas de una manera mucho más sencilla.

¿Cuáles son sus ventajas? Están libres de pegamentos químicos, se retiran y se colocan mucho más rápido y con mayor facilidad y se obtiene un acabado natural, a prueba de gestos, e incluso del viento, según destaca la marca desde su página web.

©@kourtneykardash



En su blog Poosh, Kourtney en defensora de los productos naturales

Máscara nutritiva

De acuerdo a Poosh, entre los top 9 de belleza limpia de la celeb también se encuentra la Argan Black Oil Mascara ($22) de Josie Maran. Un rímel libre de crueldad animal, que según la marca, es altamente nutritivo y enriquecido con aceite de argán y extracto de bambú para fortalecer las pestañas.



La ‘belleza limpia’ es un concepto que ha tomado mucha más fuerza en los últimos años, porque al igual que Kourtney, otras celebridades como Gwyneth Paltrow y Jessica Alba, lo han popularizado y han mostrado todos beneficios que le han aportado a su beauty look. ¿Te apuntas a probar esta tendencia?

