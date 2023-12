¡Alerta! No mezcles estos ingredientes de ‘skincare’

¿Alguna vez te has detenido a leer la composición de los cosméticos que usas? Muchas de nosotras no lo hacemos, pero ¡alerta! porque no todas las combinaciones de los ingredientes funcionan bien y pueden generar reacciones adversas o neutralizar sus efectos, al mezclarse.

Por ello es importante conocer los principios activos de cada producto, especialmente los que contienen retinol, vitamina C, peróxido de benzoilo, ácido glicólico y salicílico.

Toma nota de los ingredientes que no debes combinar y –que de necesitar– debes aplicar preferiblemente por separado para una rutina del cuidado de la piel efectiva.

©iStock



Luego de exfoliar el rostro, no se debe usar otro producto, con el fin de que haga el real efecto

Retinol + AHA-BHA

Si estás deseosa de disminuir esas líneas de expresión, y piensas que al unir retinol con los alfa y beta hidroxiácidos (conocidos como AHA y BHA), lo conseguirás... ¡atención!

Según indica a Total Beauty, el dermatólogo Peterson Pierre, al combinar estos ingredientes “aumenta significativamente las posibilidades de irritación, enrojecimiento, descamación sin proporcionar ningún beneficio adicional”.

Por lo tanto recomienda el especialista usarlos por separado, si es posible, aplicar uno por la mañana y el otro por la noche.

Exfoliantes químicos + peróxido de benzoilo

El peróxido de benzoilo es un excelente activo para aliviar esas pieles con acné, pero si en el mismo día que usas éste, aplicas un exfoliante químico a tu rutina, será perjudicial, causando irritación al cutis.

Lo recomendable es que se utilicen en días alternos, si por ejemplo, aplicas un exfoliante químico un lunes, utiliza el peróxido de benzoilo con bajas concentraciones, al día siguiente, acompañado de una buena rutina de hidratación y cuidado solar, explican los expertos.

©iStock



Los aceites faciales son más densos que el ácido hialurónico, por eso no se deben mezclar

Vitamina C + Niacinamida

Ambos ingredientes son excelentes para esas pieles propensas a manchas y cicatrices, también son idóneos para corregir el enrojecimiento y los problemas de pigmentación, pero solo si se aplican por separado, asegura el dermatólogo Jason H. Miller, a Total Beauty.

¿Qué ocurre si los mezclamos? La niacinamida cortará las propiedades de la vitamina C y causará la reacción adversa de enrojecimiento y puede desencadenar brotes de acné.

Ácido glicólico + salicílico

Si se trata de eliminar eficazmente las células muertas de la capa superior de la piel los ácidos glicólico y salicílico son los indicados, aunque el uso en conjunto crearía una acción doblemente abrasiva sobre la dermis, que causaría una reacción irritante.

Aceite facial + ácido hialurónico

Otro error que debemos evitar a la hora de cuidar nuestro cutis, es aplicar aceite facial y luego ácido hialurónico, tal como señala el Dr. Graf, los aceites son más densos que este ácido así que, sus propiedades no podrán penetrar en la piel a profundidad, y se quedarán solo en la superficie, además, tampoco cumplirán su objetivo hidratante, lo que anularía su efectividad.

©iStock



Una buena rutina de la piel trae múltiples beneficios

Ácido retinoico + vitamina C

El ácido retinoico es un derivado de la vitamina A, que hace que la piel sea más fotosensible, por ello es fundamental usarlo en horas de la noche.

En el caso de la vitamina C, no es reactiva a la luz solar, por lo que lo más recomendable aplicarla en el día. Luego de esta explicación, no cabe duda que sería contraproducente unirlos, porque ambos no son para las horas indicadas en que los requiere la piel.

Protector solar + maquillaje + humectantes

Si bien, lo reglamentario es usar protector solar a diario, al momento de aplicar otro producto sobre éste, se estaría cometiendo otro grave error. En el primer caso de protector + maquillaje, el dermatólogo Lian Mack, MD afirma en Makeup.com que se debe tener mucho cuidado, ya que la mayoría de las bases de maquillaje reducen la efectividad de su protección.

Para ello, lo que se recomienda es que se adquieran productos de maquillaje que incorporen en sus componentes SPF, lo que ayuda a garantizar que se esté protegida correctamente al aplicar ambas opciones.

Con respecto al protector solar + humectantes u otro producto para el cuidado de la piel, el fotoprotector impedirá que la piel absorba el resto de cremas a aplicar si lo aplicas primero. Por esta razón, lo ideal es aplicarlo como último paso de tu rutina beauty.

Con todos estos datos es hora de leer con atención los componentes de tus productos y comenzar a aplicarlos en el orden correcto para que puedas obtener de ellos, todos los beneficios que están dispuestos a dar. ¡Notarás la diferencia!

