Emilia Clarke nos explica cómo camuflar los efectos de la fatiga y lucir un rostro radiante

Emilia Clarke se ha confesado para contar cual es su nuevo favorito e indispensable beauty para un efecto ‘buena cara’ al instante. Y es que desde el fenómeno Game of Thrones se ha convertido en una de las actrices más admiradas por su naturalidad y estilo. La actriz de 33 años, que acaba de convertirse en la primera embajadora global de la marca Clinique, reveló que tiene un producto predilecto con el que hidrata y unifica el tono de la piel llenándola de luz, ¿de qué se trata?

Emilia Clarke se convierte en la primera embajadora global de Clinique

En una entrevista para Vogue, Emilia reveló: “Limpio e hidrato mi piel dos veces al día… sumado a mi nueva obsesión, la BB Gel de Clinique”. Para ser más específicos, se refiere a la Dramatically Different Moisturizing BB-Gel ($54), cuya fórmula brinda una hidratación libre de aceites y busca perfeccionar el tono natural de la piel con resultados de hasta 8 horas de duración. Además de compartir este –no tan– secreto, ha dejado saber a sus fans otros sencillos trucos de belleza que te encantarán:



Elgel hidratante es ideal para quienes necesitan maquillarse on the go: “Aporta un toque de color, nutrición y deja que el cutis respire en todo momento”. Además, recomienda después de utilizar el producto, peinar muy bien las cejas y colocar un toque de máscara en las pestañas para crear un look realmente natural que podrás lucir a diario.

En cuanto a la forma de aplicarlo, es toda una experta: “Es como una hidratante pero con pigmentos de color. La esparces sobre tu rostro y no necesitas nada más, quizá un poco de corrector. Es más liviano que un tinted moisturiser ¡Literalmente, alucinante!”.

El producto por el que apuesta Emilia Clarke perfecciona el tono natural de la piel

Para la británica, este producto funciona a la perfección, perola misma casa estadounidense no lo recomienda para pieles muy claras. Otra consideración a tener, es que este BB Gel de Clinique iD, no actúa por sí solo. Para obtener los resultados deseados, deberás combinarlo con uno de los 5 activos concentrados y diseñados para cada necesidad de la piel.

La celebrity apuesta por el del color naranja, que es ideal para camuflar los efectos de la fatiga. Esta combinación completamente personalizada, es el nuevo secreto de la actriz.

