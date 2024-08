¿La princesa Kate asistirá a los Juegos Olímpicos? Estos es lo que se sabe

Una larga lista de personalidades se ha dado cita en los Juegos Olímpicos de París 2024, incluidos varios miembros de la realeza europea. Sin embargo, este evento deportivo no ha contado hasta ahora con la presencia de algún representante de la Casa Real británica, pero eso podría cambiar. Se ha dado a conocer que la princesa Kate, quien actualmente se encuentra en tratamiento por un cáncer, podría acudir a la capital francesa, pues es más que sabido que es una apasionada del deporte.

© Getty Images Kate lució radiante en su breve regreso a la vida pública en Wimbledon.

Si bien la Princesa de Gales no ha retomado oficialmente a sus funciones, sí ha tenido algunas apariciones públicas desde que anunció su diagnóstico, primero en el Trooping the Colour, a inicios de junio, y luego en la final de Wimbledon, el pasado 14 de julio, para entregar el trofeo al campeón masculino Carlos Alcaraz.

De acuerdo con The Express la princesa Kate estaría considerando viajar a París para presenciar algunas de las competencias deportivas de París 2024. “Una fuente cercana a la princesa revela que ella está ansiosa por viajar al otro lado del Canal para ver parte de la acción”, ha señalado el medio británico.

© Getty Images Kate y William disfrutaron al máximo los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“A la princesa le encantaría ir a los Juegos Olímpicos. Tiene recuerdos muy entrañables de Londres 2012 y está deseando asistir a otros Juegos mientras se celebran tan cerca de casa”, agregó el informante. Cuando la capital británica fue sede de dicho evento, William y Kate estaban recién casados, y se les vio muy felices en las gradas.

Aunque hasta ahora el Palacio de Kensington no ha informado nada al respecto, se ha comentado que el príncipe William podría viajar a Francia para asistir a la justa olímpica la próxima semana, y dado sus hijos están actualmente de vacaciones, podría ocurrir que los mayores, el príncipe George, de once años, y la princesa Charlotte, de nueve, lo acompañen.

© Getty Images Kate Middleton ha tenido buenos progresos en su tratamiento.

¿Cómo va Kate en su tratamiento?

Al conformar su participación en el Trooping the Colour, el cumpleaños oficial del rey Carlos III, la princesa Kate compartió una actualización de su salud, revelando que estaba teniendo buenos progresos. “Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo descansando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo para sentirte bien”, expresó en un comunicado.

“Mi tratamiento continúa y durará unos meses más. Los días que me siento lo suficientemente bien, es un placer involucrarme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de comenzar a trabajar un poco desde casa”, agregó. “Espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sabiendo que aún no estoy fuera de peligro”, expresó.