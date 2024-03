Meghan Markle gana la demanda por difamación interpuesta por su hermana

Mientras las miradas del mundo se encuentran posadas en la Familia Real Británica por el hermetismo con el que se han manejado los detalles entorno a la salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, del otro lado del mundo, Meghan Markle acapara los titulares de la prensa gracias al fallo a su favor en el caso por difamación que interpuso en su contra su media hermana, Samantha Markle, en 2022. Después de más de un año de batalla legal, un juez desestimó los señalamientos de la mayor de las hermanas quien promovió esta demanda argumentando que la duquesa de Sussex la había desprestigiado en varias entrevistas públicas, como la que realizó en 2021 con Oprah Winfrey y en el documental sobre su vida que Meghan y su esposo, el príncipe Harry, realizaron para Netflix. Cabe recordar que la hermana de la duquesa reclamaba en su demanda una indemnización de 75 mil dólares.

Una jueza de Florida desestimó la demanda interpuesta por Samantha Markle en contra de Meghan

El fallo del juez

Esta victoria legal salva a Meghan Markle de encontrarse frente a frente con su hermana en el juicio que estaba programado para iniciar el 4 de noviembre de este año; sin embargo, la jueza Charlene Edwards Honeywell desestimó la demanda de Samantha argumentando que las acusaciones no se pudieron comprobar: “No pudo identificar ninguna declaración que pudiera respaldar un reclamo por difamación”, se lee en el fallo judicial donde se determinó que las declaraciones de Meghan ante los medios son “sustancialmente ciertas”.

Los alegatos de la hermana de la Duquesa

En 2022, cuando Samantha demandó a Meghan, su equipo legal declaró que dicha querella se había promovido por los dichos de Markle en la entrevista con Oprah Winfrey donde la duquesa aseguró que había crecido como hija única y dio a conocer que había cambiado su apellido de casada (Rasmussen) por Markle, tiempo después de que se hiciera pública la relación con el príncipe Harry. De acuerdo a la demanda, estas declaraciones provocaron que Samantha sintiera “humillación, vergüenza y odio a escala mundial”.

De acuerdo con el fallo judicial no se encontraron declaraciones que comprobaran la difamación

En esta demanda, la hermana de Meghan también recordó la polémica que Thomas Markle, su padre, enfrentó días previos a la boda real, en 2018, un incidente que, de acuerdo con Samantha, formó parte de una campaña de desprestigio e historias distorsionadas en torno a los Markle. En el libro de memorias, El diario de la hermana de la princesa Pushy, Samantha relata que Meghan le sugirió a su padre cortar relación con los hijos de su primer matrimonio, una petición a la que Thomas se habría negado. Fue en mayo del 2022, meses después de que Samantha interpuso la demanda en los tribunales de Florida, que su padre fue ingresado a un hospital en California a consecuencia de un derrame cerebral.

Los Duques de Sussex se suman una victoria más a su lista

Una batalla más para los Duques de Sussex

Desde que comenzó su relación, Meghan Markle y el príncipe Harry se han visto involucrados en varios procesos legales, buscando proteger su relación. En Reino Unido, el hijo del rey Carlos III tiene su propia batalla con los tabloides debido a la demanda que interpuso en contra de la editorial Mirror Group Newspapers (conglomerado de medios al que pertenece The Mirror, The Sunday Mirror y The People) por piratería telefónica, un proceso en el que obtuvo la victoria en diciembre pasado después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido fallara a su favor imponiéndole al grupo empresarial una indemnización económica de 163 mil dólares.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en para los Duques de Sussex, a finales de febrero pasado, el príncipe Harry perdió el juicio que interpuso en contra del Ministerio del Interior, luego de que el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (RAVEC por sus siglas en inglés) determinara que él y su familia debían recibir un grado diferente de protección durante sus visitas al Reino Unido, un falló que, de acuerdo con el vocero del Príncipe, será apelado.

