El príncipe Harry apelará el fallo del Tribunal en el caso de su seguridad

A tres años de que el príncipe Harry promovió en Reino Unido un juicio en contra del Ministerio del Interior, luego de que el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec) determinara que él y su familia debían recibir un grado diferente de protección durante sus visitas a aquel país, el Tribunal Superior falló en contra del menor de los hijos del Rey Carlos III. Luego de que el juez Peter Lane desestimó los alegatos del duque de Sussex, su vocero dio a conocer que apelará la sentencia: “El duque no pide un trato preferencial, sino una aplicación justa y legal de las propias reglas del Ravec”, informó el portavoz del príncipe tras conocer la resolución.

©GettyImages



La ley del Reino Unido consideró justa la medida impuesta al duque de Sussex

Una derrota para Harry

Se sabe que el príncipe Harry no dará declaraciones sobre este caso hasta agotar todos los recursos legales: “El duque de Sussex espera obtener justicia del Tribunal de Apelaciones y no hará más comentarios mientras el caso esté en curso”, comentó el vocero del príncipe, quien recientemente, le confesó a Will Reeve, en una entrevista transmitida por Good Morning America, que planea visitar más seguido Reino Unido, tras enterarse de la enfermedad que enfrenta su papá: “Veré a mi familia tanto como pueda”, confesó durante esta conversación que sostuvieron en los días que Harry y Meghan estuvieron en Canadá.

Durante la audiencia en la que se dio a conocer la derrota del príncipe Harry, el juez Peter Lane concluyó que el falló de 42 páginas del Ravec no era irracional, ni injusto, como lo señaló la defensa del duque a quien señaló de tener: “una interpretación formalista e inapropiada del proceso”, señalando que la decisión del comité, que hizo pública en febrero del 2020, es “jurídicamente sólida”. Por su parte, el Ministro del Interior, se mostró satisfecho con el fallo del juez: “Nos complace que el Tribunal haya fallado a favor de la posición del Gobierno en este caso, estamos considerando cuidadosamente nuestros próximos pasos”.

©GettyImages



El príncipe Harry reveló que se siente inseguro al viajar a su país

La seguridad de su familia

En diciembre pasado, la defensa del príncipe Harry leyó durante una audiencia su visión respecto a la decisión de retirarle la seguridad, pagada por los contribuyentes, durante sus visitas a su país de origen: “El Reino Unido es mi hogar. El Reino Unido es fundamental para la herencia de mis hijos y es un lugar donde quiero que se sientan como en casa, tanto como donde viven en este momento en los Estados Unidos”, fue parte de los argumentos del duque de Sussex que escuchó el juez. En sus alegatos, Harry resaltó la inseguridad que le provoca esta medida.

©GettyImages



Tras su encuentro con su padre, el príncipe Harry expresó sus ganas de mantenerse más cercano a su familia en Reino Unido

Sus deseos de estar cerca de su familia

El fallo del Tribunal llega sólo semanas después del reencuentro del príncipe Harry con su papá, el Rey Carlos III. Hace unos días, durante su charla con Will Reeve, el duque de Sussex compartió cómo se enteró del diagnóstico de su papá, una situación que, está seguro, unirá a la familia: “Hablá con él. Me subí a un avión y fui tan pronto como pude. Creo que cualquier enfermedad une a las familias”, comentó el duque sobre la situación de salud que enfrenta su papá. A pesar de que ahora desea estar más cerca de su familia, en sus alegatos, comunicó la razón por la que no se siente seguro con esta decisión: “No puedo poner a mi esposa en peligro de esa manera y, dadas mis experiencias en la vida, soy reacio a ponerme a mí también en peligro innecesario”, aseguró.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...