Sarah Ferguson, tía de los príncipes William y Harry, reaparece tras diagnóstico de salud

Tras los reportes sobre la cirugía abdominal de la princesa de Gales, y la condición del agrandamiento de próstata del rey Carlos III, ahora es Sarah Ferguson quien ha revelado que ha sido diagnosticada con un melanoma maligno, que es un tipo de cáncer de piel. A través de un portavoz, se dio a conocer el estado de la duquesa de York: “Tras su diagnóstico de una forma temprana de cáncer de mama este verano, Sarah, duquesa de York, ha sido diagnosticada con melanoma maligno”. ‘Fergie’, como es conocida entre su círculo más cercano, se enfrentó en el verano pasado a un diagnóstico de cáncer de mama y meses después, se vuelve a enfrentar con esta enfermedad.

Sarah Ferguson con sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz

En el comunicado emitido por la oficina de la madre de las princesas Eugenia y Beatriz, se explica a detalle cómo fue que sus médicos notaron la aparición de unos lunares, mientras se encontraba en medio de su batalla contra el cáncer de mama. “Su dermatólogo pidió que le quitaran y analizaran varios lunares al mismo tiempo que la duquesa se sometía a una cirugía reconstructiva después de su mastectomía, y uno de ellos ha sido identificado como canceroso”, se lee en el comunicado.

“Se están realizando más investigaciones para garantizar que esto se haya detectado en las primeras etapas. Claramente, otro diagnóstico tan pronto después del tratamiento para el cáncer de mama ha sido angustioso, pero la duquesa sigue de buen humor”.

‘Ha sido un shock, pero estoy de buen ánimo’

Tras este comunicado, Sarah Ferguson, tía de los príncipes William y Harry, reapareció en las redes sociales con un mensaje en el que mostró que estaba “de buen ánimo”, pese al diagnóstico de una doble batalla contra el cáncer en menos de un año.

Sarah Ferguson usó la imagen de una estadía en Suiza para hablar sobre su estado de salud

“Me he estado tomando un tiempo para mí misma ya que me diagnosticaron melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo diagnóstico de cáncer en un año, luego de que me diagnosticaran cáncer de mama este verano y me sometieran a una mastectomía y una cirugía reconstructiva. Fue gracias a la gran vigilancia de mi dermatólogo que el melanoma fue detectado”, explica la exesposa del príncipe Andrés.

“Naturalmente, otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock, pero estoy de buen ánimo y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo. Creo que mi experiencia subraya la importancia de comprobar el tamaño, la forma, el color, la textura y la aparición de nuevos lunares que pueden ser un signo de melanoma e insto a cualquiera que lea esto a ser diligente”.

“Estoy increíblemente agradecida con los equipos médicos que me han apoyado en ambas experiencias con el cáncer y a la Clínica MAYRLIFE por cuidarme gentilmente durante las últimas semanas, dándome tiempo para recuperarme. Ahora estoy descansando con mi familia en casa y me siento bendecida de contar con su amor y apoyo”.

