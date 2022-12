La princesa Leonor reaparece en compromiso oficial en medio de sus vacaciones escolares

La princesa Leonor está de regreso en España por las fiestas navideñas. La hija mayor de la reina Letizia y el rey Felipe se dejó ver en un compromiso en Madrid, en medio de sus vacaciones escolares. La joven de 17 años visitó la Oficina Central de Cruz Roja Española en representación de su familia, el pasado jueves 15 de diciembre.

©GettyImages



Leonor de España con un blazer del armario de su mamá

Durante su visita, Leonor se reunió con jóvenes voluntarios y participantes de los programas de la Cruz Roja. La oficina de la Casa Real informó que la princesa de Asturias fue honrada cona colección de poemas Los Principios Fundamentales, así como un chaleco de voluntario de la Cruz Roja.

La heredera al trono español se dejó ver con un look working girl (chica trabajadora). De acuerdo con UFO No More, Leonor usó un blazer de Carolina Herrera del clóset de su mamá, la reina Letizia. La adolescente agregó a su look una blusa de cuello de tortuga en color borgoña además de unos pantalones negros y unas balerinas del mismo color.

©Casa de S.M. el Rey via Getty Images



La princesa se reunió con voluntarios de la Cruz Roja

Leonor, quien estudia en el colegio UWC Atlantic en Gales, está actualmente en sus vacaciones de invierno. De acuerdo con ¡HOLA! España, sus días de descanso empezaron el 9 de diciembre y terminarán el 4 de enero.

A inicios de esta semana, la Casa Real compartió la postal navideña de los reyes de España, la cual es protagonizada por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. “Feliz Navidad y feliz Año Nuevo 2023”, se lee en las líneas que aparece dentro de la postal. Los cuatro miembros de la Familia Real española firmaron la tarjeta con un mensaje escrito a mano, que traducido al inglés dice: “Muy cariñosamente y con nuestros mejores deseos”.

