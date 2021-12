La reina Isabel, de luto una vez más por la pérdida de su gran confidente

La reina Isabel II se encuentra de luto una vez más, en esta ocasión por Ann Fortune FitzRoy, una querida amiga y confidente. También conocida como Mistress of the Robes (Dama de las Túnicas) desde 1966, FitzRoy falleció este viernes 3 de diciembre a los 101 años de edad. Su historia en la Familia Real Inglesa data desde 1953 como Lady of the Bedchamber, hasta 1966, cuando obtuvo en nombramiento.

FitzRoy fue dama de la reina, y obtuvo el título por su confianza con la Monarca, la posición más alta en su categoría, cuyo trabajo iba desde organizar a las otras damas de la reina, hasta preparar la ropa y joyas que la madre del príncipe Carlos usaría en cada uno de sus compromisos.

En ocasiones, ella misma la acompañaba y viajaron juntas a diversas visitas internacionales, como Nigeria en 1965, Francia en 1972, Morocco en 1980 y Rusia en 1994. Su servicio y lealtad no sólo ayudaron a ganarse la confianza de la reina, sino que gracias a ello en 1980 también fue nombrada como Dama de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana.

Ann Fortune FitzRoy, la confidente de la reina

Nacida en 1920, Ann fue hija del Capitán Evan Cadognan Eric Smith MC y su esposa, Beatrice Helen Williams. Antes de convertirse en la confidente de la reina, se entrenó como enfermera en el Great Ormond Street Hospital. En cuanto a su vida personal, en 1946 se casó con Hugh FitzRoy, de quien heredó el título de Duquesa.

La pareja tuvo cinco hijos, y su relación con la reina Isabel era tan cercana que la Monarca aceptó ser la madrina de uno de ellos, Lady Virginia Mary Elizabeth FitzRoy. Ann enviudó en 2011.

©GettyImages



El Duque y la Duquesa de Grafton

La triste partida de la Duquesa es un golpe más para el ánimo de la reina, quien aún se recupera tras el fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe, en abril pasado. El también conocido como Duque de Edimburgo falleció a los 99 años, después de haber estado casados por casi 74 años.