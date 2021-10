La reina Isabel regresa a sus compromisos oficiales tras su ingreso hospitalario

¡La reina Isabel está de regreso en el trabajo! La monarca de 95 años sostuvo dos audiencias virtuales desde el Castillo de Windsor este martes, a menos de una semana de su ingreso hospitalario. El Palacio compartió algunas fotografías de sus compromisos virtuales con dos embajadores, incluyendo una imagen en la que aparece vestida de amarillo, sentada en un escritorio, frente a la pantalla de una computadora.

“El día de hoy la Reina recibió a dos embajadores en una audiencia en video desde el Castillo de Windsor. El señor Gunn Kim de la República de Corea y el señor Markus Leitner de la Confederación Suiza presentaron sus credenciales - una carta formal de los Jefes de Estados de sus países confirmando que Su Majestad puede confiar en que hablarán en nombre de su país” se leía en un mensaje difundido en el palacio.

“🌎 Hay más de 170 embajadores y altos comisionados basados en Londres en un momento dado y cada uno de ellos tendrá una audiencia con la reina poco después de asumir su papel”, continuó el pie de foto.

©Getty Images



Se dice que la reina Isabel estaba de buen ánimo luego de pasar la noche en el hospital

El miércoles pasado, se dio a conocer que la reina canceló su visita a Irlanda del Norte luego de aceptar a “regañadientes” el consejo médico para descansar durante los próximos días. Su Majestad pasí la noche en el hospital King Edward VII, en Londres. Al día siguiente, el palacio emitió un comunicado en el que se indicaba lo siguiente: “Siguiendo el consejo de sus médicos

Siguiendo el consejo médico de descansar unos días, la Reina acudió al hospital el miércoles por la tarde para realizarse algunos estudios preliminares, regresando hoy al Castillo de Windsor a la hora del almuerzo y se mantiene de buen humor".