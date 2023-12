El príncipe Harry tiene un nuevo trabajo lejos de la realeza en California

El príncipe Harry tiene un nuevo trabajo en un Silicon Valley. Se trata de BetterUp, una empresa que ofrece entrenamiento, contenido y atención personalizados diseñados para transformar vidas y carreras; y anunció el martes que el nieto de la reina Isabel será el primer director de impacto de la compañía. “Como un verdadero ciudadano del mundo, ha dedicado el trabajo de su vida a llamar la atención sobre las diversas necesidades de las personas en todas partes y a abogar por iniciativas de salud mental”, escribió el director ejecutivo Alexi Robichaux en una publicación en su blog.

©Getty Images



El duque de Sussex es el primer director de impacto de BetterUp

“Como miembro del equipo ejecutivo de BetterUp, el Príncipe Harry ampliará el trabajo que ha estado haciendo durante años, a medida que educa e inspira a nuestra comunidad y defiende la importancia de centrarse en la aptitud mental preventiva y el potencial humano en todo el mundo”, agregó Alexi.

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la nueva función del duque. En un correo electrónico (a través de WSJ), Harry, que ya no es un miembro activo de la familia real británica, explicó por qué aceptó el trabajo. “Tengo la intención de ayudar a crear un impacto en la vida de las personas”, dijo. “El coaching proactivo ofrece infinitas posibilidades para el desarrollo personal, una mayor conciencia y una vida mejor en todos los aspectos”.

BetterUp, fundada en 2013, fue valorada en 1,73 mil millones de dólares a principios de este año. El esposo de Meghan Markle expresó su entusiasmo por su nuevo trabajo en una publicación del blog compartida en el sitio web de la compañía. “¡Estoy muy emocionado de unirme al equipo y la comunidad de BetterUp!”. anotó. “Creo firmemente que enfocarnos y priorizar nuestra aptitud mental desbloquea el potencial y la oportunidad que nunca supimos que teníamos dentro de nosotros. Como dicen los Royal Marine Commandos, ‘Es un estado de ánimo’. Todos lo tenemos en nosotros”.

©Getty Images



El príncipe Harry y Meghan Markle ya no son miembros activos de la familia real británica

El Duque continuó: “Estar en sintonía con su mente y tener una estructura de apoyo a su alrededor es fundamental para encontrar su propia versión del máximo rendimiento”. Harry, desde su propia experiencia, continuó: “Lo que he aprendido en mi propia vida es el poder de transformar el dolor en propósito. Durante mi década en el ejército, aprendí que no solo necesitamos desarrollar resiliencia física, sino también resiliencia mental. Y en los años transcurridos desde entonces, mi comprensión de lo que significa la resiliencia, y cómo podemos construirla, ha sido moldeada por las miles de personas y expertos que he tenido la suerte de conocer y de los que aprendí”.

Harry reveló que ha trabajado con un entrenador de BetterUp, y calificó la experiencia como algo invaluable. “Me emparejaron con un entrenador verdaderamente increíble que me ha dado buenos consejos y una nueva perspectiva. Y debido a que creemos en el fortalecimiento de nuestra propia aptitud mental, todo nuestro equipo de Archewell también tiene acceso al entrenamiento de BetterUp ”, compartió.

El objetivo del Duque como primer director de impacto de la empresa es “fomentar diálogos críticos en torno a la salud mental, construir comunidades solidarias y compasivas, y fomentar un entorno para conversaciones honestas y vulnerables”. La esperanza de Harry es “ayudar a las personas a desarrollar su fuerza interior, resiliencia y confianza”.

Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...