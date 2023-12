Fans de Meghan Markle abarrotan la heladería dónde tuvo su primer trabajo

Además de hacer reveladoras confesiones sobre su vida como royal, Meghan Markle también compartió con Oprah Winfrey cuál había sido su primer trabajo. La Duquesa de Sussex reveló que desde muy temprana edad fue una chica trabajadora y que, en sus años de adolescente, trabajó en una heladería de yogurt llamada Humphrey Yogart (sí, el nombre es parecido al célebre actor Humphrey Bogart) en Los Ángeles. Los fans de Meghan Markle se han hecho presentes en la heladería –la cual se ha convertido en todo un boom desde la entrevista—y no han dejado de pedir el nuevo sabor en su honor, el ‘Banana royale’.

©GettyImages



Meghan y Harry en su entrevista exclusiva con Oprah Winfrey

De acuerdo con TMZ, los clientes del lugar donde Meghan trabajó aumentaron considerablemente al día siguiente de la entrevista. De tener 50 clientes en un lunes normal, ¡atendieron a poco más de 200! Lo más curioso de esto, es que la heladería actual, ubicada dentro de la tienda de víveres Gelson’s Market en Sherman Oaks, no es la ubicación original de la tienda donde Meghan trabajó.

©@heybabefoods



En su adolescencia, Meghan Markle tuvo un trabajo en una tienda de yogurt helado

El Humphrey Yogart donde la duquesa sirvió conos de helado estaba ubicado en una plaza llamada La Cienega, la cual actualmente está cerrada como todas las demás tiendas de yogurt, excepto por la sucursal original, que fue la que lució abarrotada tras la entrevista de Meghan a Oprah Winfrey.

©GettyImages



Los dueños del negocio no recuerdan a Meghan, pero en su honor se ha creado un sabor especial

En cuanto a los dueños de Humphrey Yogart, dicen no recordar a Meghan como una de sus trabajadoras, pero igual se sienten orgullosos de ella. En su honor, hay una combinación llamada ‘Banana royale’, la cual tiene una base de helado de plátano con crema de maní y chispas de chocolate. Aunque no es un sabor oficial que forme parte del menú, el gerente de Huphfrey Yogart asegura que sus clientes no han dejado de pedirlo desde que salió la entrevista al aire. Según el sitio web Vulture, el nuevo sabor está inspirado en el gusto que Meghan tiene por el pan de plátano con chispas de chocolate, además de la afición de Harry por el sándwich de mantequilla de maní y jalea.

Y así la recuerdan sus excompañeros de trabajo...

Una antigua colega de Meghan en Humphrey Yogart la recordó con mucho cariño y en sus redes sociales compartió un curioso post sobre la relación laboral que tuvo con ella y escribió: “Las hermosa y valiente Meghan Marle y yo trabajamos en el adorable #humphreyyogart.... Ella tenía 14 y yo era una actriz de 24 años con un diploma , ¡pero ahí estábamos las dos! ¡Te quiero Meg! “.

Además del mensaje, la mujer identificada como Shannon O‘Connor, acompañó su publicación con un par de fotografías de la camiseta que solían llevar como parte de su uniforme.

Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...