Meghan Markle y el príncipe Harry: no hubo boda secreta, ¿cuándo se casaron?

Meghan Markle podría haber pensado que ella y el príncipe Harry estaban casados antes de su boda real, pero el certificado de matrimonio del duque y la duquesa de Sussex, obtenido por The Sun, prueba que ese no fue el caso. El documento tiene la fecha de “cuando se casó” la pareja, señalado como el 19 de mayo de 2018, día en el que el mundo entero presenció el enlace.

Meghan Markle y el príncipe Harry se casaron el 19 de mayo de 2018, no tres días antes como la duquesa aseguró

Durante su entrevista con Oprah Winfrey, Meghan le reveló a la magnate de los medios que tres días antes de la boda real, ellos se habían casado. “Nadie lo sabe, pero llamamos al arzobispo y le dijimos: ‘Mira, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros’”, dijo la duquesa. “Así que los votos que hemos enmarcado en nuestra habitación son solo de nosotros dos en nuestro patio trasero con el arzobispo de Canterbury”. Harry agregó: “Solo nosotros tres”.

Stephen Borton, ex secretario jefe de la Oficina de la Facultad, le dijo a The Sun que “Meghan está obviamente confundida y claramente mal informada”. El ex empleado aseguró: “No se casaron tres días antes frente al arzobispo de Canterbury”. ”Por su parte, explicó: “La licencia especial que ayudé a redactar les permitió casarse en la Capilla de San Jorge en Windsor y lo que sucedió ahí, el 19 de mayo de 2018 y fue visto por millones en todo el mundo, fue la boda oficial reconocida por la Iglesia de Inglaterra y la ley”.

The Sun obtuvo una copia del certificado de matrimonio de la pareja

Stephen continuó: “Lo que sospecho que hicieron fue intercambiar algunos votos simples que tal vez ellos mismos habían escrito, y que está de moda, y dijeron eso frente al Arzobispo, o más probablemente, fue un simple ensayo”.

Según la “Guía para el clero” oficial de la Iglesia de Inglaterra, que se actualizó por última vez en febrero de 2015, “dos o más testigos deben estar presentes en el matrimonio”. La copia del certificado de matrimonio de Meghan y Harry enumera al príncipe Carlos y a la madre de la duquesa, Doria Ragland, como testigos.

