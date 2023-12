El príncipe Harry y Meghan Markle lanzan su propio podcast

El príncipe Harry y Meghan Markle se están embarcando en una nueva aventura profesional. El pasado martes día 15 de diciembre se dio a conocer el nuevo proyecto en el que trabajarán; se trata de un podcast que lanzarán con la productora Archewell, de la mano de Spotify. A través de esta platafroma, los seguidores de la pareja tendrán la oportunidad de escuchar a Meghan y Harry interactuando con diversos personajes, los cuales compartirán varias de sus anécdotas todas con un toque de esperanza y alegría.

“Lo que nos encanta de hacer el podcast es que nos recuerda que tenemos que tomarnos el tiempo para escucharnos realmente y así poder conectar los unos con los otros, sin distracción”, afirmó la pareja. Además, de eso, destacó la relevancia de poner atención a lo que las personas tienen que decir. “Debido a lo sucedido en 2020, nunca había sido tan importante escucharnos, escuchar cada historia, que nos recuerda lo interconectados que estamos”.

©GettyImages



Meghan Markle y Harry están emocionados por su próximo proyecto

Los capítulos del podcast estarán disponibles en Spotify a inicios del 2021. No obstante, la pareja ha dado un adelanto a sus seguidores. “Una de las cosas de las que mi esposo y yo siempre hemos hablado es que nos encanta conocer gente y escuchar sus historias”, dijo Meghan. “Y no importa cuál sea la historia, por lo general te ofrecen una idea distinta de tu procedencia. Y al mismo tiempo, te recuerda de alguna manera a tu propia historia”. Harry agregó: “De eso se trata este proyecto, de presentar diferentes perspectivas y voces que, tal vez, no hayas escuchado antes y de encontrar nuestros puntos en común. Porque cuando eso sucede, cambiar es posible”.

©GettyImages



El podcast estará disponible a partir del 2021

En un comunicado, el director de contenidos y publicidad de Spotify, Dawn Ostroff, dijo: “El Duque y la Duquesa de Sussex pueden vivir en California, pero el poder de sus voces reside en su condición como ciudadanos de este mundo”. Continuó afirmando que, “El hecho de que estén adoptando la extraordinaria capacidad de los podcasts en Spotify, y que al mismo tiempo busquen elevar las voces que no tienen tanta representación, es un testimonio de su aprecio por el potencial de contar historias. Estamos orgullosos de trabajar con los duques y esperamos que la audiencia los escuche directamente a ellos y a los demás creadores que estarán ayudando a través de nuestra plataforma global”.

