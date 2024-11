Taylor Swift sale a cenar con Zoë Kravitz en Nueva York con un llamativo vestido

Seguramente has escuchado la frase “Friends don't copy, they match” (en español, las amigas no se copian sino que hacen juego). Aunque por lo general es una frase que se utiliza para amigas que tienen el mismo estilo, en el caso de la amistad entre Taylor Swift y Zoë Kravitz, sin duda sus estilos hacen juego y mucho contraste.

Y si en algo también hacen juego es en sus carreras, pues para ambas el 2024 ha sido un año lleno de éxitos. Por un lado, Swift está en la etapa final de su exitosa gira mundial “The Eras Tour”, misma que cerrará con seis shows en Toronto, Canadá; y por otro, Zoë Kravitz acaba de estrenar “Blink Twice”, la película con la que hizo su debut como directora. Pero a pesar de sus ajetreadas agendas, se han hecho un espacio para pasar una divertida noche de chicas.

Hemos visto el apoyo mutuo de este par de amigas a lo largo de los años. Kravitz fue varias veces a apoyar a Taylor durante su show y Swift por su parte invitó a sus fans a ver el último proyecto de Zoë Kravitz a través de sus redes sociales. Y apenas el día de ayer por la noche, fueron vistas llegando a cenar al restaurante Chez Margaux en Nueva York.

El look de Zoë Kravitz para una noche de amigas

Kravitz es toda una inspiración cuando hablamos de street style, ¿la razón? Se mantiene siempre fiel a su estilo. Procura llevar piezas minimalistas y en tonos neutros. Seguido la vemos llevar abrigos y prendas oversized en contraste con prendas ajustadas. Los looks de la actriz reflejan mucho su personalidad tipo “tom boy femme”.

© Grosby Group Zoe Kravitz

En esta ocasión, la actriz apostó por llevar un vestido lencero con un par de medias negras, zapatos de punta, un abrigo oversized y un bolso rojo con el que aportó un “pop de color”. En cuanto a maquillaje y peinado, la vimos llevar un sleek bun y un clean makeup muy natural.

El estilo romántico de Taylor Swift

Por otro lado, podemos decir que el estilo de Taylor Swift es muy romántico, seguido la vemos llevar conjuntos en tonos pastel, faldas y vestidos. El look que llevó para encontrarse con Kravitz no es la excepción. La cantante apostó por llevar una silueta acorsetada firmada por Vivienne Westwood, misma que combinó con un par de zapatos aterciopelados color rojo quemado.

© Grosby Group Taylor Swift en Nueva York

La intérprete de "All Too Well", se ha convertido en una constante de estilo e inspiración para su fans, pues gracias a su relación con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, la cantante se ha dejado ver en más de una ocasión en el estadio de los Kansas City Chiefs con espectaculares atuendos. ¡No podemos esperar a ver el siguiente!