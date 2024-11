Taylor Swift reaparece con un traje Versace para apoyar a Travis Kelce

¿Qué mejor ejemplo de la fusión entre el deporte y la moda que viendo la relación aspiracional de Taylor Swift con Travis Kelce? Ambos se han convertido en grandes icónos de sus industrias, por un lado la musical y por otro la deportiva. Sin embargo, ambos comparten el gusto por la moda y la pasión por crear atuendos de street style llenos de inspiración. Ya sea que estén juntos en algún evento, salgan a una cita romántica o, simplemente los veamos a cada uno viajando por su cuenta, es innegable que esta pareja de celebridades tienen mucho que enseñarnos cuando se trata de fashion hacks.

Y, aunque disfrutamos verlos juntos en sus salidas a cenar, solos o en doble cita, no hay momento que nos cause mayor emoción que cuando Travis Kelce tiene un partido porque sabemos que eso significa que veremos una aparición icónica de la cantante entre el público. Eso fue exactamente lo que sucedió el día de ayer durante el partido de Kansas contra los Broncos. Swift no sólo sorprendió con un estampado escocés, clásico ya en ella, sino que nos mostró cuáles son las claves para triunfar con un look de otoño.

Así fue el look de Taylor Swift para el partido de Travis Kelce

El estilo de Taylor Swift es femenino y coordinado pues normalmente podemos verla llevando conjuntos en sintonía que estiliza con piezas mucho más básicas. Para visitar a su novio en el partido del fin de semana, Swift se inclinó por su estampado estrella: el escocés. Para lograr sorprendernos, Swift portó un conjunto compuesto de blazer y mini falda con detalle de botones firmado por Versace. Ambos presentaban un estampado de cuadrícula en color rojo con negro.

© Getty Images Taylor Swift

Para complementar este look, Taylor integró un corset básico en color negro de Victoria's Secret. También incluyó unas botas XL de Versace y un mini bolso negro de piel para hacer sintonía con el atuendo. La joyería se mantuvo minimalista pues lo que más sobresalió fue una cadena dorada que Swift llevó en el cuello. Para su beauty look, la cantante eligió una coleta de cabello al estilo “messy” para lograr ese acabado relajado, ideal para un partido de fútbol.

© Getty Images Taylor Swift

Es así que Swift descubrió las claves para lograr un buen outfit durante esta temporada. En primer lugar, combinó las botas XL con mini faldas para ganar altura y darle esa dualidad entre piezas frescas y calzado abrigado. La joven también se inclinó por el blazer, otro infalible del otoño. Por último se sumó a la combinación blanco con rojo, como una de las tendencias favoritas de esta última parte del año.