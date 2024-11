El truco de Salma Hayek y Sabrina Carpenter para ganar altura

La moda no sólo se trata de vernos o sentirnos bien sino que también puede convertirse en una aliada perfecta para hacer algunos trucos visuales que nos beneficien. Por ejemplo, la ropa que elegimos puede resaltar nuestro maquillaje, color de cabello o, incluso, dar un aspecto diferente a nuestras dimensiones. Es aquí donde tenemos que elegir bien nuestras prendas y complementos para poder utilizar todos estos elementos a nuestro favor. Y ¿quién mejor que las celebridades más top del momento para enseñarnos algunos trucos de primera mano cuando de moda y dimensiones se trata?

Se ha dicho por mucho tiempo que cuando eres de baja estatura, no puedes usar todo tipo de prendas. Sin embargo, la realidad es que las reglas en la moda están para romperse siempre y cuando sepamos cómo estilizar cada complemento de nuestro look. Si lo que quieres, al momento de vestir, es ganar un poco de altura para no verte tan petit, entonces tenemos el mejor hack de Salma Hayek y Sabrina Carpenter.

Este es el truco infalible para ganar altura al momento de vestir

© Getty Images Salma Hayek

Podría parecer lo contrario pero Salma Hayek mide tan solo 1.57 metros mientras que Sabrina Carpenter mide tan sólo 1.52 metros. A simple vista podrías creer que esto es mentira pues ambas suelen dar esta apariencia de que sus piernas son largas y estilizadas. Y es ahí donde la moda entra a jugar un papel más que fundamental para lograr dar esta impresión. Ambas son consideradas gurús de la moda y han sabido elegir correctamente sus looks para ganar altura y dar una sensación de longitud envidiable. ¿Lo mejor de todo? Es muy fácil replicarlo.

© Getty Images Sabrina Carpenter

La estrella de este hack es el calzado y es que ambas emplean la bota XL como su mejor amiga en estas circunstancias. Es bien sabido que este calzado está posicionado como uno de los favoritos para otoño e invierno por lo que es el mejor momento para experimentar con él. Las botas por arriba del muslo darán una continuidad a la forma de nuestras piernas, simulando que somos mucho más altas. La mejor manera de usarlas es eligiendo ropa corta como mini vestidos, faldas tableadas o mini shorts para contrarrestar esa apariencia.

© Getty Images Sabrina Carpenter

Si quieres ser aún más efectiva, te recomendamos elegir botas sumamente ajustadas a la pierna ya que, de esta manera, será mucho más grande la longitud que ganes. Basta con ver los últimos conciertos de Sabrina Carpenter para descubrir que este hack es más que efectivo.