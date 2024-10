Las transparencias son lo de hoy, confirmado por Eiza González

Seguramente si piensas en la moda de otoño, es probable que pienses en tendencias como la leather-fever, los maxi abrigos o las botas XL. En pocas palabras, en otoño, mientras más abrigado y cubierto, mejor. Sin embargo, hay una tendencia que ha sorprendido por lo inesperado de ella durante esta estación pero que, al mismo tiempo, ha demostrado que es perfecta para lucir elegante en nuestros eventos otoñales. Estamos hablando de las transparencias, una tendencia que protagonizó las pasarelas y que hoy llega hasta nuestros armarios de una manera única.

Una prueba de cómo portar las transparencias puede hacer toda la diferencia fue nada más y nada menos que Eiza González. La joven se encuentra en un momento único en su carrera. Este año lanzó su película, “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, ha anunciado su próximo proyecto “ASH” para 2025 y actualmente se encuentra promocionando “La Máquina”, una serie que protagoniza a lado de Gael García y Diego Luna. Esta serie fusiona el deporte y las historias de crimen de una manera única.

Bajo esta gira de promoción, la mexicana asistió al icónico programa de Jimmy Kimmel Live para hablar de este proyecto y todo lo que viene para su carrera. Sin embargo, como ya es costumbre en la mexicana, su look no podía quedarse atrás y sorprendió con un conjunto donde las transparencias reinaron sin lugar a dudas.

© Getty Images Eiza González

El look transparente de Eiza González en Los Ángeles

La mexicana optó por un conjunto firmado por Dolce & Gabbana que, como ya es de esperar con la firma, estuvo cargado de una sensualidad romántica a más no poder. Este conjunto transparente estuvo compuesto por un bralette de encaje y unos micro shorts de satín como base. Encima, la joven lució una falda desmontable transparente ajustada con un lazo negro y una blusa, también transparente, con un moño al cuello para darle ese guiño elegante. Para el calzado, eligió unos pumps en color negro para ese toque minimalista. Este espectacular atuendo fue estilizado por Elizabeth Saltzman, con quien Eiza lleva un rato trabajando.

© Getty Images Eiza González

Su maquillaje y peinado mantuvieron esa sencillez única que sólo podía significar una cosa: darle protagonismo al look. La joven eligió un blow out noventero, tendencia que también ha acaparado los reflectores esta temporada y unas gafas de sol para complementar el look.

4 Maneras de integrar transparencias en tu look

© Edward Berthelot,Getty Images Blusas de encaje Opta por aliarte con las prendas de encaje para conseguir un look lleno de romanticismo. Puedes probar con una blusa de encaje y combinarla con un blazer o abrigo.

© Edward Berthelot,Getty Images Medias o calcetines Las medias son un must de esta temporada pero qué mejor que incluirlas en encaje o en mesh para para darle un giro al look. Combínalo con piezas más abrigadoras como de terciopelo para crear esa dualidad única.

© Edward Berthelot,Getty Images Faldas No hay nada más elegante que integrar una falda midi transparente con incrustaciones de piedra para darle un toque elegante al look pero con guiños modernos.