Eva Longoria disfruta con mucho estilo de las playas de Marbella

Hace cerca de un año, en noviembre del 2023, ¡HOLA! entró a la casa de Eva Longoria en Marbella, España. El posado –protagonizado por la actriz y su pequeño Santiago– se dio meses antes de que la estrella de ascendencia latina diera a conocer que se mudaría a Europa con la intención de continuar persiguiendo proyectos que sumaran a su vida profesional y en busca de una tranquila vida familiar junto a su esposo, el empresario mexicano José Bastón, y su único hijo en común.

Ha pasado ya algún tiempo desde que la familia se estableciera completamente en su espectacular residencia de Marbella y esto ha provocado que la actriz, famosa por su participación en la popular serie ‘Desperate Housewifes’, haya tenido oportunidades de disfrutar de la Costa del Sol occidental y haya sido captada por paparazzis de la zona durante sus días de playa.

Hace unas horas, Eva, quien este año se ha apuntado muchos éxitos laborales como su primer libro de cocina inspirado en la gastronomía mexicana y la serie 'Tierra de Mujeres', tuvo unas horas de arena y sol y nos encantó verla tan relajada con atuendos muy chic, uno muy casual, otro más formal, pero siempre luciendo espectacular.

Los looks de Eva Longoria que son ideales para un otoño playero

© The Grosby Group La guapa Eva lució un vestido muy fluido y elegante en tono negro

Siempre es un buen momento para un baño de sol y un chapuzón en el mar. Esto lo tiene claro la guapa Eva Longoria, quien hace unas horas fue captada en las playas de Marbella haciendo una sesión de fotos, para la cual portó un diseño muy favorecedor, ligeramente alejado a los atrevidos atuendos a los que nos tiene acostumbrados, y con el color estrella de esta temporada: el negro.

Se trató de una pieza de gusto formal que en la parte superior cuenta con escote halter. El vestido midi marcó la cintura de la también empresaria y la falda fue todo lo que se necesita para un outfit de playa, pues aunque discreta, tenía mucho vuelo, mismo que lució con el viento que soplaba en el paraíso europeo.

© The Grosby Group La muscle tee tue la elección de Eva para un atuendo casual en las playas de Marbella

Pero este no fue el único atuendo que lució Longoria, quien también dio cátedra de cómo se puede lucir muy cómoda y fresca, con los cortes y las prendas precisas para enfatizar los atributos de su bien formada silueta. En este look, la pieza principal fue su básica t-shirt blanca, pues aunque se trata de algo muy cotidiano, la de Eva era ligeramente oversized y no tenía mangas, pero no como una tank-top de tirantes delgados, sino que se trató de una muscle tee que ayudó a pronunciar aún más su cuerpo de reloj de arena.

Esta la combinó con la pieza estrella de todos los veranos, un cortísimo short de mezclilla. En este caso, el de la actriz tenía algunos detalles desgastados y los bordes irregulares, pero no hay duda que el corte le asentó perfectamente. Tenis deportivos perfectamente blancos completaron la ecuación de estilo post-veraniego de la famosa actriz.