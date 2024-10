Tras su debut en la alfombra roja, Santi, el hijo de Eva Longoria, cambia de look

A sólo un día de que Santi, el hijo de Eva Longoria y Pepe Bastón, se robara las miradas en la red carpet de la Global Gift Gala en París, el pequeño ha decidido dar un giro a su look. La feliz mamá compartió en sus historias de Instagram la especial petición que hizo el niño, quien ha empezado a tomar algunas decisiones a su gusto.

© IG: @evalongoria

"Alguien quería un corte de cabello de niño grande", escribió la actriz sobre una foto de Santi en la silla del peluquero. Junto a la descripción, Eva agregó un emoji de ojitos felices pero llorando, y es que se enfrenta a esa etapa que muchas mamás viven cuando sus hijos dejan de ser bebés para sentirse mayores, aunque sigan siendo niños.

Santi estaba sonriente con el proceso, sin dejar de mirarse en el espejo para ver cómo iba quedando el resultado de lo que había solicitado; un estilo que iban peinando hacia arriba y que dejaba al descubierto su carita.

Finalmente Santi quedó contento con su nuevo look. Ahora el pequeño, que portaba orgulloso el jersey de visitantes del Real Madrid, luce un peinado corto por encima de las orejas, y más largo hacia el punto más alto, estilizado hacia el lado izquierdo.

Eva expresó: "Mi guapo bebé", un cumplido que se suma al que hizo el domingo por la tarde, cuando Santi estaba vestido de gala y listo para su paso frente a las cámaras. Hasta ahora, el niño llevaba el cabello largo, con algunas partes que, por su naturaleza, caían en su cara, pero que peinaba hacia un lado para mantener su estilo.

© IG: @evalongoria

Santi, el alma de la fiesta

El domingo por la tarde, Eva Longoria acudió radiante a la GLobal Gift Gala en París, y como plus one, llevó a su hijo Santi. Una decisión acertada ya que el pequeño no sólo se sentía bastante cómodo ante los flashes, sino que posó con tal naturalidad y carisma que pocos podían quitarle la vista de encima.