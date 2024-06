A ocho años de su boda con Pepe Bastón, Eva Longoria confiesa: ‘Es un matrimonio muy especial’

A sólo unos días de haber celebrado su octavo aniversario de bodas con Pepe Bastón, Eva Longoria abrió su corazón y durante su visita al podcast A solas con, conducido por la española Vicky Martín Berrocal, habló como nunca de su relación con el padre de su hijo. Después de un par de matrimonios fallidos, la actriz de Hollywood considera que tiene suerte en el amor, ya que actualmente disfruta de la mejor relación de su vida al lado del mexicano, Pepe Bastón, con quien llegó al altar el 23 de mayo del 2016, en una lujosa celebración realizada en Valle de Bravo, México, a la que asistieron personalidades como Victoria y David Beckham.

Sus años más felices

Risueña, la ganadora del Globo de Oro, respondió cuando le preguntaron sobre su suerte en el amor: “Yo creo que tengo mucha suerte en el amor, yo tuve tres esposos buenos… maravillosos no, buenos, ahora tengo un esposo maravilloso, pero los otros matrimonios me prepararon para esto, para Pepe”, explicó la texana. Sobre los años felices que ha compartido con el exejecutivo de Televisa, Eva dijo: “Con Pepe es otro nivel, es un matrimonio muy especial”.

La actriz se mostró muy orgullosa de que, gracias a su marido, ha podido reconectar con sus raíces: “Él es mexicano, mexicano”. Sincera, reconoció que nunca ha estado en una relación por miedo a estar sola y admitió que, incluso en su matrimonio, tienen acuerdos para respetar sus espacios: “No me gusta estar con gente para pasar el tiempo, mejor pongo esa energía en mí, nunca he tenido miedo a estar sola, me gusta estar sola. Ahora, con mi marido le digo: ‘A ver, necesito tiempo conmigo’”, añadió.

Santiago, su mejor compañero

A pesar de que es una mujer que sabe estar con su soledad, reconoce que la maternidad cambió por completo su percepción de estar sola. Ahora, cuando tienen tiempo para ella, elige pasarlo con el hombre de su vida: “Me gusta caminar en la naturaleza, un baño en la tina, velas, con agua caliente. Pero lo que me más me gusta hacer es estar con mi hijo, porque está en una edad donde es muy gracioso, además está enamorado de mí, es como un chicle pegado a mí y eso lo disfruto mucho, es el amor de mi vida”, comentó divertida.

Santiago, su pequeño hijo de 6 años, se ha convertido en el gran maestro de vida de Eva debido a las grandes lecciones que le enseña a diario: “He aprendido a que no puedo controlar todo. Él me enseña que estamos aquí, en este momento, me ha enseñado a estar presente”, comentó la actriz quien aseguró no le teme a la edad. Despreocupada por el paso del tiempo, Eva asegura que la única razón por la que cuida su alimentación y hace ejercicio es para llegar saludable a la vejez y compartir tiempo de calidad con su hijo.