Como pocas veces, Natalia Esperón habla de su exesposo, Pepe Bastón: ‘Mis hijos tienen un gran papá’

Años atrás, Natalia Esperón vivió una relación sentimental con Pepe Bastón, padre de sus hijos; Natalia, de 28 años y los gemelos, Mariana y José, de 20. Aunque lo suyo no prosperó, la actriz y el empresario, casado ahora con Eva Longoria, mantienen un lazo de cordialidad el cual prevalece intacto, pues lo más importante para ambos es brindar amor y armonía a su familia. Como pocas veces, la actriz habló de lo importante que fue para ella pasar el tiempo con sus hijos mientras permaneció alejada de la televisión. Así mismo, abrió su corazón sobre la labor de Bastón en su faceta como papá y la gran dicha que la invade tras su reciente debut como abuela.

©@nataliaesperonmx



Natalia Esperón está feliz de su regreso a la televisión.

Natalia se conmueve hasta las lágrimas

Amable como suele ser con la prensa, Natalia habló del tiempo en que permaneció alejada de su oficio como actriz, periodo en el que se dedicó a cuidar de sus hijos. “Les puedo aclarar y me podrán entender todas ustedes, la importancia que es el criar a los hijos, que son momentos que en la vida no van a volver a regresar, responsabilidad que son con amor, el ver a tus hijos crecer, el poder compartir con ellos sí es una bendición, no todas las mujeres pueden…”, dijo la protagonista de telenovelas, declaraciones retomadas por programas televisivos como El Gordo y la Flaca, de Univision.

Conmovida hasta lágrimas, Natalia también se refirió al gran amor que tiene por su familia, especialmente ahora que recientemente se convirtió en abuela. “Ahorita me toca como muchas mujeres en este país venir a trabajar y darles un abrazo y decirles que, gracias a mí por ser su madre, y me conmueve muchísimo, porque ser mamá es una bendición y yo soy bendecida por tener esos hijos que tengo y que ahora soy abuelita. Veo a mi hija ser mamá y me llena el corazón…”, dijo la intérprete.

©@nataliaesperonmx



Natalia Esperón y su hija, Talita

Lo que Natalia ha dicho de Pepe Bastón, su exesposo

A propósito de la gran labor que Natalia ha llevado a cabo para cuidar de sus hijos, la actriz fue cuestionada sobre el papel que ha tomado su exesposo, Pepe Bastón, en el proceso, dándole el merecido reconocimiento por desempeñar esta tarea con total entrega. “Tenemos la bendición de tener un gran papá, un compañero de ser papá…”, explicó la intérprete. De hecho, destacó que más allá de sus pasadas diferencias, ambos lograron asumir con madurez la circunstancia por el bienestar de su familia. “Son difíciles las relaciones personales, de pareja, y más cuando te divorcias, poder poner, ubicar. Esto fue nuestra relación pero ahorita lo más importante es los hijos… Tengo la suerte de que mis hijos tiene un gran papá…”, explicó.

©@nataliaesperonmx



Natalia disfruta este momento tras debutar como abuela.

Feliz por su faceta como abuela

En esa charla, Natalia también expresó su felicidad por su reciente debut como abuela. Visiblemente emocionada, relató cómo vive este momento en el que cuidar a su nieto se convierte en un deleite. “Disfruto verlo que ya me reconoce, disfruto que se emociona cuando me ve, disfruto cuando me da sus bracitos, verlo despertar en la mañana cuando me lo dejan. Es una vida que está empezando, cómo va descubriendo todo…”, reveló la actriz, maravillada por vivir esta etapa en la que confiesa estar enamorada de su nieto.