Con un especial recuerdo, Eva Longoria celebra 20 años de ‘Desperate Housewives’

Un día 3 de octubre, pero de 2004, se estrenó el proyecto que le cambió la vida de Eva Longoria, Desperate Housewives, serie en la que dio vida a Gabrielle Solis, el personaje que la catapultó a la fama y que le abrió las puertas del mundo como actriz. A través de su cuenta de Instagram, la actriz de origen texano, compartió un especial recuerdo de su trabajo en esta producción que se lanzó hace 20 años. Para celebrar dos décadas de esta historia, Eva compartió con sus seguidores una imagen junto a sus compañeras actrices con las que hizo de esta trama un éxito.

El proyecto que cambió su vida

Conmovida, Eva reconoció que la serie se convirtió en una gran escuela en todas las áreas, pues fue ahí, cuando descubrió su curiosidad por el trabajo que se realiza detrás de cámara: “¡20 años de Desperate Housewives! Me emociono tanto pensando en cómo este show cambió todo para mí. Tantos recuerdos, tantos episodios (solíamos filmar 24 episodios por temporada, en aquel entonces) y muchos trajes icónicos. Todo lo que sé sobre cine y televisión, lo aprendí en ese programa”, escribió en la primera parte de su mensaje.

La actriz continuó haciendo una mención especial a las personas que estuvieron detrás de su éxito como Gabrielle Solis, el escritor de la serie y sus compañeras, las actrices Marcia Cross, Brenda Strong, Teri Hatcher y Felicity Huffman: “Estoy tan agradecida con mi mentor para siempre, Marc Cherry, y por las mujeres que me tomaron bajo su ala y me mostraron el camino”, escribió en la parte final de esta publicación, con la que alcanzó más de 400 mil likes en un par de horas.

Un personaje destinado para ella

En junio de 2014, en el año en que Desperate Housewives cumplió 10 años de su estreno, Eva Longoria le concedió una entrañable entrevista a Adela Micha, en la que le contó cómo fue que llegó a su vida Gabrielle Solis, un personaje que, parecía, estaba destinado para ella: “Cuando llegó Desperate Housewives ya había hecho un programa de televisión, así que tenía experiencia, estaba preparada, esta lista y entonces llegó esta oportunidad. Tenía 28 años, el papel era una mujer de 40 año decía: ‘Gabrielle Solis, 40 años’, cuando fui a la audición, eran puras mujeres de 40 años y dije: ‘Soy demasiado joven para el papel’ y pensé, nunca lo iba a conseguir”, recordó.

Debido a que, en ese entonces, la actriz compaginaba esta profesión, con su trabajo de reclutadora de talentos, su falta de tiempo para preparar este casting fue lo que la hizo quedarse con el papel: “Entré y le audicioné a Marc Cherry. Ese día tuve 6 o 7 audiciones, así que estaba exhausta, recuerdo que no leí la escena, porque tenía otras que hacer y Marc me pregunta: ‘¿Qué te pareció este guión?’ y le digo: ‘Este… ¿sabe qué?, ni lo leí, nada más leí mi parte y mi parte es muy buena’, después, me dijo que ahí supo que yo era Gabrielle Solis”, recordó entre risas la actriz hollywoodense.

Eva Longoria contó que su sinceridad hizo que el escritor supiera que había encontrado a la actriz que daría vida a la señora Solis: “Fue lo más egoísta que se podía decir y Gaby es egoísta. La pareció lo más simpático que fuera sincera”. Una vez que obtuvo el papel, incluso cambió la edad de su personaje: “Lo hicieron más joven, porque yo estaba en un amorío con el jardinero y a la ABC le pareció que no debía tener 40 años, porque él tenía 17. Entonces dijeron: ‘A lo mejor si fuera más joven, no estaría tan mal’, yo de todos modos lo veo mal”, comentó entre risas.